San Marino e Rasiglia new entry nei Borghi più belli d’Italia

La più antica Repubblica del mondo e una città ricca di arte, storia e cultura. Il centro storico di San Marino – come Borgo Onorario-Ospite Internazionale – e Rasiglia, in Umbria – come Borgo Ospite – sono entrati a far parte dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in qualità di Borghi Ospite,

Con l’ingresso di San Marino, per la prima volta nella sua storia l’Associazione ammette un Paese estero come Borgo Onorario-Ospite Internazionale. Ogni anno vengono ammessi nel circuito alcuni borghi che, pur ricadendo in un comune con più di 15.000 abitanti (limite massimo per poter essere certificati, oltre a non avere più di 2000 abitanti nel centro storico) hanno superato tutti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità dell’Associazione.

Con San Marino e Rasiglia i Borghi-Ospite diventano quindi otto: Erice, Torre di Palme, Populonia, Gaeta medievale, Lollove, Fiorenzuola di Ficara, Rasiglia e San Marino.

«Saluto con grande soddisfazione l’ingresso del Borgo Ospite di Rasiglia nel comune di Foligno e del centro storico di San Marino come Borgo Ospite Internazionale – le parole del presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi – Desidero esprimere il grande orgoglio per l’associazione di essere andati “oltre confine” con una delle mete turistiche e storiche più iconiche presenti nella penisola. È per noi un bel riconoscimento di credibilità e autorevolezza».