San Valentino in una spa, quanto mi costi

San Valentino in una spa, quanto mi costi
05 Febbraio 07:00 2026

San Valentino alle terme? Un’idea romantica, ma non certo a buon mercato. È quanto emerge dall’indagine di Altroconsumo su 20 strutture termali e spa.

Negli ultimi anni, le spa sono diventate una delle scelte preferite per concedersi una pausa di benessere o fare un regalo “esperienziale”, soprattutto in occasioni speciali come San Valentino. Ma dietro prezzi che a prima vista possono sembrare simili, si nascondono differenze importanti: durata reale dell’ingresso, servizi inclusi o extra, affollamento e costi aggiuntivi possono cambiare molto il valore finale dell’esperienza. La conclusione è chiara: non sempre l’offerta meno cara è quella che conviene di più, e il prezzo va sempre letto insieme a ciò che comprende.

L’INDAGINE IN ITALIA

L’indagine ha preso in esame 20 spa e parchi termali non curativi distribuiti su tutto il territorio italiano, selezionando solo strutture senza obbligo di soggiorno in hotel e adatte anche a un ingresso giornaliero o come regalo. Dall’analisi emerge subito un primo dato: non tutte le spa offrono davvero un ingresso “standard” da 4–5 ore. Molte lavorano con pacchetti più brevi o formule di coppia, rendendo il confronto meno immediato.

QUANTO SI SPENDE

I prezzi rilevati mostrano una forbice molto ampia: si va da circa 35–40 euro a persona fino a oltre 80–90 euro, con punte più alte nei pacchetti di coppia o nelle date più richieste. In generale: San Valentino costa quasi sempre di più di una domenica normale, soprattutto nelle spa più note; le strutture più grandi e scenografiche tendono ad avere prezzi più elevati; il prezzo d’ingresso da solo dice poco: conta molto cosa è incluso. Tra i più cari, Qc Terme Roma, la Rosa del Deserto e Sorgente Borbonica di Napoli, De Montel – Terme Milano. Tra i più economici, Island spa di Mantova, le terme di Saturnia, Asmana Wellness World di Firenze.

«Prima di scegliere una spa, non fermarti al prezzo d’ingresso: verifica sempre quante ore reali di accesso hai e cosa è incluso», ha dichiarato Matteo Marano, analista di mercato di Altroconsumo.  «Un biglietto più caro può convenire se comprende kit, tisaneria o aperitivo, evitando extra a sorpresa. Se davvero vuoi risparmiare, meglio una domenica non festiva o un giorno infrasettimanale rispetto al 14 febbraio, prenotando in anticipo per avere più scelta di orari e formule: rimarrà sempre una piacevole (e romantica) esperienza anche se non viene vissuta per forza il giorno di San Valentino».

  Articolo "taggato" come:
AltroconsumoMatteo MaranoQc TermeTerme di Saturnia
  Categorie
Senza categoriaZoom

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Assocamping Confesercenti, Montemagni nuovo presidente

Assocamping Confesercenti, Montemagni nuovo presidente

Slovenia, dove il wellness fa squadra