Sandals, Casagrande: «Più Beaches Resorts e voli diretti per i Caraibi»

Sandals Resorts International crede sempre di più nel mercato italiano. I livelli di prenotazione per i Sandals Resorts e Beaches Resorts hanno già raggiunto i numeri del 2023 e mancano ancora le festività di fine anno che, sicuramente, riporteranno il brand ai numeri prepandemici.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e della domanda che è in crescita – sottolinea Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sri – per questo stiamo implementando la parte dell’offerta del brand dei Beaches Resorts, dedicati a vacanze in famiglia, o con gruppi di amici, rispetto all’offerta Sandals Resorts adult only. Abbiamo visto che il modello piace molto al turismo italiano, e, in generale, per incontrare i gusti del mercato italiano, vogliamo avvicinarci sempre di più a quello che è un gusto più europeo per la vacanza all inclusive».

«Per questo – spiega – stiamo ristrutturando diverse nostre strutture storiche e famose, come quella a Great Ezuma, Bahamas, per avvicinarle sempre più a un appeal contemporaneo, ma rimanendo sempre contestualizzate al luogo in cui si trovano i resort».

Dato per scontato che il primo mercato rimane sempre quello del Nord America – per l’Europa è la Gran Bretagna – che conosce lo storico brand nato in Giamaica nel 1981 e ama in particolare l’offerta all inclusive dei Sandals – e per il quale ormai il brand è sinonimo di una vacanza ai Caraibi di alta qualità per un pubblico disposto a spendere – la sfida attuale per il Gruppo è quella di allargare la fetta di questo pubblico anche in Italia.

«Considerato il prodotto che offriamo – continua Casagrande – grazie alle ristrutturazioni importanti di diversi resort, all’apertura di nuove strutture come quelle di Sant Vincent and the Granadine – il Sandals 2.0, che rappresenta il top dello standard con le 25 nuove suite con maggiordomo – e vista l’offerta di una vacanza luxory included, vogliamo avvicinare sempre più quei clienti alto spendenti italiani. Perciò è importante far capire il messaggio anche agli agenti di viaggi che devono sapere illustrare bene il prodotto per giustificarne il prezzo. Infatti nei prossimi piani c’è tanta attività di formazione proposta alle adv, di persona, on line e nelle destinazioni».

Tra le iniziative dedicate alle adv, prosegue Sell & Go, che permette all’agenzia di vincere un numero di notti gratuite in uno dei 18 Sandals Resorts o uno dei 3 Beaches Resorts in base alle camere vendute. Più alta è la categoria della camera prenotata (purché sia per un soggiorno minimo di 6 notti), più notti gratuite potrà ricevere l’agente di viaggi, solo se ha completato il suo training online.

Ad agevolare la vendita del prodotto al mercato italiano il recente accordo del brand con la compagnia aerea Condor, che da novembre lancerà nuovi operativi per Giamaica, Barbados e Antigua e Barbuda (via Francoforte), favorendo il cliente italiano che potrà volare direttamente sulle isole con Airbus A 330neo.

«Questa è un’ulteriore opportunità che permette di arrivare direttamente nei nostri resort senza fare scalo. Grazie all’accordo di Condor con Lufthansa è possibile partire dai principali aeroporti italiani con unico biglietto e bagaglio a destinazione finale: fattore che ci rende vendibili non più solo come estensione dagli Stati Uniti, ma appetibili per chi vuole fare una vacanza solo mare, senza essere un’estensione di viaggio da una città, come Miami o New York », specifica il manager.

Il Gruppo ha in agenda per i prossimi dieci anni l’ampliamento del suo portfolio, continuando però a rinnovare i resort già esistenti per uniformarli al nuovo standard Sandals 2.0. Due saranno le nuove proprietà in Giamaica: Sandals Royal Dunn’s River e Beaches Runaway Bay che diventeranno, insieme a Sandals Dunn’s River, tre proprietà distinte. Inoltre, è prevista l’espansione del brand Beaches Resorts, con la trasformazione del Sandals Emerald Bay di Great Exuma in Beaches Exuma e portando a quattro il numero di Beaches.

«Sono numerosi i progetti per potenziare la nostra offerta nell’area caraibica – conclude Casagrande – e accogliere quei clienti italiani che scelgono i nostri resort, perché considerati punto di riferimento indiscusso di eccellenza ai Caraibi. A loro proponiamo una formula all-inclusive moderna e d’eccellenza, capace di far vivere ai nostri ospiti un’esperienza ineguagliabile».