Sandals illumina le scuole dei Caraibi con l’energia solare

Sfruttare la luce del sole dei Caraibi per portare energia solare sostenibile nelle scuole dei Caraibi, assicurando la necessaria alimentazione elettrica. È il progetto “The Power of 15“, che rientra nella campagna annuale”Empower 15“, lanciata da Sandals Foundation, l’organizzazione no-profit di Sandals Resorts International (Sri) creata per sostenere le comunità caraibiche, che festeggia i suoi 15 anni.

«L’accesso a una fonte di energia affidabile ed efficiente dal punto di vista dei costi avvantaggia i bambini dei Caraibi – sottolinea Heidi Clarke, excutive director della Sandals Foundation – L’energia è potere nel mondo di oggi, dove il divario digitale determina chi ha successo e chi può essere lasciato indietro»,

Tutti gli ospiti dei Sandals Resort possono contribuire con una donazione minima di 15 dollari alla Sandals Foundation che il Gruppo donerà al progetto “The Power of 15”.

Con la campagna la fondazione vuole essere un valido sostegno per i Paesi caraibici, soggetti alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio a livello mondiale che hanno un impatto diretto sul costo della produzione di elettricità. Infatti, in media, nei Caraibi un kilowatt può arrivare a superare i 51 centesimi di dollari per kWh e l’installazione di pannelli solari nelle scuole aiuterà ad alleviare i costi negli anni a venire.

Sin dalla sua nascita nel 2009, la Sandals Foundation ha supportato oltre 1,5 milioni di vite nei Caraibi, avvalendosi dell’aiuto di 33.000 volontari. Tutti i costi amministrativi sono coperti da Sandals Resorts International, che destina il 100% di ogni centesimo donato direttamente al finanziamento di iniziative impattanti nell’ambito dei tre pilastri fondamentali della fondazione: comunità, istruzione e ambiente.

«È un motivo d’orgoglio celebrare il lavoro della Sandals Foundation e il suo impatto diretto su così tante persone – osserva Adam Stewart, executive chairman di Sri e presidente e fondatore della Sandals Foundation– Oggi il nostro impegno per l’istruzione non è mai stato così forte: è l’energia che incoraggia le comunità ed è per questo che siamo orgogliosi di fare di “The Power of 15 “, fulcro delle celebrazioni per il 15° anniversario».

Sandals Foundation ha avviato una collaborazione con artisti locali dei Caraibi per creare i Sun Murals, opere d’arte donate a 13 comunità caraibiche, ispirate alla speranza, alla gratitudine, all’ unità e all’amore.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sandals Foundation