Santanchè presenta il Piano strategico del Turismo

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha presentato agli addetti ai lavori il Piano strategico del Turismo 2023-2027. Una platea di circa 80 persone – comprese le associazioni del turismo organizzato – ha rappresentato la filiera al completo e ha contribuito al dibattito esprimendo al ministro idee e contributi sul piano.

«È la prima volta che ci si ritrova in filiera completa a poter dire la nostra su un piano a medio e lungo termine che vede necessariamente una crescita generica di tutti i settori del turismo – commenta la presidente di Maavi Enrica Montanucci – Nello specifico, in merito al turismo organizzato, siamo fieri di vedere nella governance alcune cose che riteniamo da sempre essenziali, come: la costituzione di un Fondo per i voucher che consenta alle imprese la rimodulazione del debito, attraverso l’impiego di un tasso negoziato dal Fondo di Garanzia per i Voucher; il sostegno alla ricapitalizzazione; la previsione di interventi fiscali e/o previdenziali per le imprese a favore dell’assunzione e della qualificazione della forza lavoro; l’estensione della durata del credito di imposta per la digitalizzazione; il contrasto all’abusivismo e la definizione degli standard di sostenibilità per l’intermediazione e la distribuzione nella filiera turistica».

Nel Piano strategico su affrontano i temi della formazione, dello sviluppo, della crescita, dell’istituzione di tavoli tecnici partecipati e cadenzati nel tempo.

«È un Piano che ci piace – aggiunge Montanucci – E che se mantenuto, nel rispetto dei tempi per le questioni urgenti, rende gradito l’operato di questo ministero. Sulla carta per ora ci siamo. Abbiamo apprezzato la condivisione, la richiesta di contributi, l’ascolto. È qualcosa che non avevamo mai visto prima. L’auspicio è che le promesse vengano mantenute».