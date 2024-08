Santanchè: «Tassa di soggiorno fino a 25 euro a camera nel luxury»

Dichiarazioni destinate a sollevare un bel polverone nell’hotellerie, quelle di Daniela Santanchè a proposito della riforma sulla tassa di soggiorno. Nei giorni scorsi il ministro del Turismo ha comunicato che a fine settembre incontrerà i rappresentanti dei Comuni per calibrare al meglio le nuove fasce previste per la gabella, anticipando che ci saranno aumenti anche fino a 25 euro a camera e non più per ospite, negli alberghi del segmento luxury ed extralusso.

Santanchè ha pure precisato, in recenti occasioni pubbliche, che farà pressing sul Consiglio dei ministri, affinché questa fee diventi una vera e propria tassa di scopo, per far sì che il gettito derivante sia destinato esclusivamente alle politiche attive per il turismo. Una finalità che impone comunque un attento esame degli interventi che si vogliono finanziare con questa tassa.

Nel 2023 l’incasso totale della tassa di soggiorno ha toccato i 792 milioni di euro, pari a un +26% rispetto al 2022, e secondo la legge il gettito prodotto può servire per operare interventi nel turismo ricettivo, nonché manutenzione di servizi finalizzati al turismo, ma anche a provvedimenti per il recupero di beni culturali oltre a servizi per la collettività e alla tutela ambientale. In realtà fino a oggi ben poche risorse di questa tassa sono state realmente usate per migliorare i servizi turistici. Da qui l’intenzione della Santanchè di perimetrare, con maggior precisione, le finalità per evitare usi impropri.