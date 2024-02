Sap Concur, Gabriele Indrieri nuovo chief revenue officer per l’area Emea

Gabriele Indrieri è il nuovo chief revenue officer per l’area Emea di Sap Concur, che si occupa della gestione spese aziendali e dei viaggi d’affari.

Con oltre 20 anni d’esperienza in società di consulenza & cloud come Ibm, SuccessFactors e Sterling Software, Indrieri ha ricoperto vari ruoli di management. Il suo focus principale è sempre stato supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale. Prima di entrare a far parte di Sap Concur, è stato a capo del centro di competenze Emea per la trasformazione digitale di PwC. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di md e responsabile per Italia e Grecia, nel 2022 è stato nominato vp e managing director per la regione Emea South di Sap Concur.

«Questo nuovo capitolo nella mia storia in Sap Concur è un’opportunità straordinaria – sottolinea Indrieri – Continueremo a costruire e rinsaldare relazioni con i clienti per migliorare la loro esperienza, contribuendo alla costruzione dei loro percorsi di trasformazione digitale, liberando tempo e risorse dalla compilazione delle note spese grazie al cuore tecnologico e al supporto che è da sempre la firma distintiva dell’approccio di Sap Concur. I continui sviluppi tecnologici sono il cuore della nostra soluzione integrata, come l’intelligenza artificiale di cui siamo stati pionieri in ambito T&E, e che impieghiamo con successo da più di 10 anni».