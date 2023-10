Sapiens – Humans meet Ai: conto alla rovescia per Bto 2023

Il 22 e 23 novembre a Firenze si terrà Bto 2023: il tema di quest’anno è: Sapiens – Humans meet Ai. L’advisory board di oltre 80 esperti italiani si è riunito il 22 settembre per comporre il programma definitivo che sarà ricchissimo, internazionale e indagherà il tema del momento, l’intelligenza artificiale generativa.

L’edizione 2023 di Bto ospiterà al suo interno altri eventi legati a temi specifici ma con un denominatore comune: l’innovazione. Il 22 e 23 novembre, alla Stazione Leopolda, si terranno: Italy Ambassador Awards (Iaw), premio italiano per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l’Italia; Hospitality Project Investment in Tuscany, evento focalizzato sul mondo degli investimenti nel settore turistico, sullo sviluppo alberghiero, sulle opportunità che il territorio offre e sulla relativa presentazione di progetti; l’ufficializzazione dell’accordo con Phocuswright che prevede la presentazione di una ricerca appositamente avviata per Bto sulle applicazioni AI nel mondo del turismo e il loro impatto nei prossimi anni.

A breve verranno pubblicati speaker e temi specifici, declinati nei programmi dei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food & Wine e Hospitality. È già possibile, comunque, l’acquisto dei biglietti online con formule personalizzate e forti agevolazioni per i giovani sotto i 26 anni (biglietto Young People) e per gli operatori della Toscana. L’early booking scade il 31 ottobre. Inoltre, sono online le due call per il Social Media Team e per il Tuscany Team per una narrazione social molto personale da affiancare a quella istituzionale.

Per contribuire live al racconto e all’analisi dei contenuti della fiera, Bto si rivolge a persone da coinvolgere sulla base della motivazione e della creatività narrativa sulle piattaforme social. Tra le diverse competenze che andranno valutate, sono state inserite per la prima volta quelle sugli strumenti di intelligenza artificiale. Bto, a sua volta, offre un’esperienza molto diversa rispetto ai semplici visitatori: i vincitori avranno infatti la possibilità di entrare nel backstage dell’evento con privilegiate opportunità di networking diretto con gli speaker nazionali e internazionali. La scadenza è 17 ottobre 2023.

Ultima novità, ma non per importanza, Bto on Tour, una serie di incontri in alcuni territori italiani a forte vocazione turistica che si stanno svolgendo in questo periodo e ci condurranno al grande evento di Firenze.