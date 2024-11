Sarà Parigi la meta del 2025: la previsione di eDreams

Dove viaggeranno gli italiani nel 2025? Quali sono state le mete preferite per il 2024 e quelle in ascesa? A rispondere è la ricerca condotta da eDreams e Odigeo, che si basa sulle prenotazioni 2024, ricerche di viaggio e prenotazioni 2025 fatte dagli internauti.

Dai dati raccolti escono diverse classifiche: in quella delle mete top 10 già prenotate per il 2025 medaglia d’oro a Parigi, ancora sotto l’effetto Olimpiadi. La Ville Lumière è la destinazione più ricercata al momento dai connazionali per le prossime vacanze e grazie ai Giochi ha visto crescere le prenotazioni del 62% rispetto al 2023.

L’effetto città-grande evento sportivo traina anche Tokyo, che nel 2025 ospiterà i Campionati del mondo di atletica legger. Con un incremento delle ricerche del 135% rispetto allo stesso periodo di quest’anno, la capitale nipponica si posiziona seconda nella top ten delle destinazioni più cercate, preceduta solo dall’iconica New York.

Oltre ai grandi eventi sportivi, è stato affascinante seguire l’impatto del turismo musicale nel 2024 sulle economie globali, con artisti di fama mondiale come Taylor Swift che hanno ispirato viaggi verso le destinazioni dei loro concerti in tutto il mondo. Una tendenza che continuerà anche il prossimo anno, con eventi come la reunion degli Oasis, che ha scatenato un aumento delle ricerche globali verso Manchester del 700%.

Se invece si guarda alla classifica delle dieci mete più prenotate per l’anno in corso dagli italiani, si osserva che tra le mete più cresciute c’è Giza: la città egiziana famosa per le Piramidi è al primo posto seguita da Alghero, altra città di mare, ma anche luogo ricco di storia, e Roma, terza e in forte crescita.

Proprio la capitale, che si prepara con imponente restyling al Giubileo 2025, risulta già prima per il 2024 tra le preferenze degli stranieri, seguita da Milano, Venezia e Napoli e al quarto posto per prenotazioni generali, dopo Bangkok, Londra e Parigi. L’effetto traino Giubileo è ben visibile nelle scelte di chi sta organizzando il calendario dell’anno prossimo, se si guardano le ricerche online della città che sono cresciute del 16%. Gli stranieri che hanno scelto la Città Eterna e le “vacanze italiane” nel 2024 sono stati soprattutto francesi (25%), spagnoli (21%) e tedeschi (18%).

La ricerca analizza anche i trend di viaggio degli italiani del 2024 in termini di preferenze per mete a corto o lungo raggio. Emerge che il 64% ha scelto rotte internazionali a breve o medio raggio, il 23% ha optato per voli nazionali e il 13% per gli intercontinentali.

Advance booking: il 40% dei viaggiatori ha prenotato da 16 giorni a due mesi prima della partenza, il 35% meno di due settimane prima, il 25% degli italiani ha prenotato più di due mesi prima di fare le valigie.

Un altro sondaggio eDreams Odigeo, condotto su 10.000 intervistati, ha rivelato che la maggioranza dei viaggiatori (84%) preferisce avere più opzioni di viaggio tra cui scegliere, cercando attivamente di confrontare e combinare più compagnie aeree e hotel piuttosto che ricorrere all’offerta di un unico player. Questo indica che i viaggiatori sono sempre più consapevoli e ricercano soluzioni sempre più customizzate.

Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo, osserva: «I viaggi nel 2024 hanno visto una crescente domanda di itinerari personalizzati. I viaggiatori cercano infatti scelta, flessibilità e risparmio. I progressi tecnologici e l’uso sempre maggiore dell’intelligenza artificiale hanno continuato a trasformare il modo in cui viaggiamo, alimentando invisibilmente tutte le fasi di acquisto, dall’ispirazione iniziale, al confronto dei costi, fino alla semplificazione delle prenotazioni e alla creazione di itinerari su misura».

«La nostra ultima ricerca – prosegue Dunne – ha confermato che il 73% dei viaggiatori sta già utilizzando o sarebbe interessato a utilizzare l’intelligenza artificiale quando organizza un viaggio. Abbiamo anche visto la tendenza a scegliere mete ispirate dai social media affermarsi significativamente quest’anno, con TikTok, Instagram e Pinterest che restano piattaforme popolari per consigli sulle destinazioni, guide locali e racconti di esperienze in prima persona».