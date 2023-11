Sardegna, Aeroitalia punta anche al mercato regional con rotte da Alghero e Olbia

Ora è il mercato regionale la missione operativa futura di Aeroitalia: in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, l’amministratore delegato della compagnia aerea, Gaetano Intrieri ha infatti confermato che – dopo aver rilevato la piccola aerolinea locale Air Connect – i passi successivi saranno quelli di presidiare il mercato interno sardo che durante l’inverno non viene adeguatamente servito, con nuove rotte da Alghero e Olbia verso destinazioni a corto raggio.

«In Italia il mercato regional non lo copre più nessuno, lo facciamo soltanto noi. E abbiamo anche dimostrato che i conti li sappiamo fare – ha detto Intrieri – Air Connect dispone di una flotta di nuovissimi Atr a 70 posti che per il periodo invernale potrebbero rappresentare una soluzione interessante per collegare Alghero e Olbia a diverse città italiane. Tutto questo tenendo presente che gli aerei più grandi che attualmente utilizziamo per la continuità territoriale non sarebbero efficaci su queste rotte. Ci stiamo ragionando da un punto di vista commerciale».

Intrieri ha poi subito aggiunto che questi piani operativi futuri non inciderebbero sulla continuità territoriale, nel senso che verrebbero ovviamente garantiti i voli da Alghero e Olbia per Roma e Milano, con un ulteriore potenziamento di frequenze che potrebbero arrivare anche a tre collegamenti giornalieri nella stagione estiva, con un impegno operativo superiore alle condizioni pattuite nell’accordo con la Regione.

L’ad di Aeroitalia ha precisato che presidiare il mercato regionale non vuol dire soltanto assicurare voli interni alla Sardegna, con collegamenti della durata di 20 minuti, ma anche rotte verso altre città italiane e estere, come Aeroitalia sta già facendo da Ancona verso Barcellona. Al termine dell’intervista, Intrieri ha anticipato che si sta analizzando concretamente quali opportunità possono esserci per allestire un network di collegamenti sostenibili e soprattutto appetibili per l’utenza sarda sia nella stagione invernale che estiva. E riguardo Alghero, ha pure confermato che a breve verranno annunciate nuove rotte in aggiunta a quelle già operate.