Sardegna, Chia Laguna Resort riapre il 7 aprile

Il Chia Laguna Resort è in procinto di inaugurare la stagione. Il resort di Italian Hospitality Collection in Sardegna riapre il 7 aprile con speciali pacchetti per la Pasqua, la Chia Sport Week e un nuovo ristorante nel 5 stelle Conrad Chia Laguna Sardinia

Situato sulla costa sud occidentale, il resort da quest’anno, introduce gite ed esperienze nell’entroterra, alla scoperta delle montagne sarde, dei luoghi della transumanza dove degustare il formaggio appena fatto o altri prodotti tipici dell’isola. Il Chia Laguna Resort soprattutto amplia l’offerta delle esperienze e ne introduce alcune in esclusiva, dedicate ai soli ospiti della struttura.

La stagione si apre con i pacchetti di Pasqua, la Chia Sport Week e l’offerta riservata ai residenti in Sardegna. A fine aprile apre anche il nuovo ristorante Sa Mesa, al Conrad Chia Laguna Sardinia, con la sua terrazza all’ombra degli ulivi, dove verranno serviti piatti tipici della cucina sarda. La proposta prevede tre notti di soggiorno dal 7 all’11 aprile con colazione e cena a buffet, il pranzo di Pasqua con i piatti della tradizione locale serviti presso il ristorante La Terrazza e uno sconto del 25% sui trattamenti della Conrad Spa. E’ incluso inoltre l’accesso alla piscina, al centro fitness e al Beach Club sulla spiaggia di Monte Cogoni.

Completamente rinnovato lo scorso anno, il nuovo indirizzo luxury Conrad Chia Laguna Sardinia si presenta agli ospiti con l’apertura del ristorante Sa Mesa che proporrà l’autentica cucina sarda in uno spazio originale che ricrea la vera atmosfera dell’isola con nuance evocative e oggetti di design locale che richiamano i colori dell’isola e gli elementi naturali di Chia. Lo stesso stile mediterraneo si riflette perfettamente nelle eleganti 107 camere e Suite dell’hotel, con esclusivi terrazzi panoramici, l’area “Oasi” di vocazione family, con piscina dedicata, i giardini privati e i percorsi nel verde rigoglioso del resort, e la Conrad Spa dedicata al benessere e alla cura di sé.

Dal 22 al 25 aprile torna invece l’appuntamento con la Chia Sport Week, con tre discipline che si alterneranno ad attività non competitive per gli appassionati di sport di tutte le età. Il programma avrà inizio con la ChiaSwim Sardinia, il 22 aprile sulla spiaggia Dune di Campana, la principale del Chia Laguna Resort, con tre distanze, 1.9 km, 3.8 km e 5 km. Il 23 aprile sarà la volta della Chia21 Half Marathon, che nel panorama podistico internazionale si è ormai affermata come la mezza maratona più seguita della Sardegna. Tre le distanze previste, la classica 21km, la 10km e la 5km. Chiude l’evento il Chia Sardinia Triathlon, il 25 aprile. Comprende una gara di nuoto, bici e corsa nella splendida cornice naturale di Chia. Agli iscritti alle gare della Chia Sport Week è dedicata una tariffa speciale, che include pernottamento e trattamento di pensione completa. Oltre a tennis, immersioni, ciclismo, accademie di calcio, corsa, equitazione e altro ancora, da questa stagione ci saranno anche due nuovi campi da padel.

Per quanto riguarda le famiglie, possono scegliere tra camere comunicanti o localizzate vicino all’area per bambini. I cani sono i benvenuti in due delle tre strutture e gli ospiti possono usufruire di molteplici servizi gratuiti per i più piccoli. Il Chia Baby Welcome offre tutto ciò che serve ai genitori per viaggiare più leggeri: passeggini, fasciatoio, scalda biberon. Il Bimbi Restaurant è uno spazio riservato ai giovanissimi all’interno del ristorante Domus o Mezzé e offre un menù biologico per un’alimentazione varia ed equilibrata. Accompagna l’offerta il Kids club, aperto a 4 diverse fasce di età (0-2 anni, 3-6 anni, 7-12 anni, 13-17 anni), con piscina sorvegliata. Infine, il trenino Chia Express per raggiungere la spiaggia in soli 5 minuti e il servizio di animazione.