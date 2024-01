Sardegna: Enac sì a continuità territoriale, Ita mette in vendita i biglietti per l’estate

Via libera dell’Enac alla continuità territoriale sulla Sardegna e Ita si mette subito al lavoro per la vendita dei biglietti per la prossima estate.

In una lettera inviata il 15 gennaio ad Assoclearance – l’associazione che gestisce l’assegnazione degli slot negli aeroporti – e alla Regione Sardegna-Assessorato dei Trasporti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile chiarisce la vicenda dell’assegnazione degli slot per i voli in regime di oneri di servizio pubblico.

«In particolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata sul portale di Enac – rispetto ai movimenti orari sull’aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva. In questo modo, i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi». I voli ai quali Enac si riferisce sono soprattutto quelli successivi al 31 marzo.

Ricevuta l’autorizzazione da Enac e dalla Regione Sardegna sui voli Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate e viceversa, Ita ha comunicato che «sta lavorando all’alimentazione dei propri sistemi di vendita per rendere disponibili per l’acquisto i biglietti per i voli della stagione estiva 2024 nelle prossime ore, di cui verrà data tempestiva comunicazione dell’adeguamento dei propri sistemi».