Sardegna in vetrina con l’Expo del Turismo Culturale

È uno degli eventi più importanti per la promozione del turismo culturale in Sardegna. Mentre a Baveno sta per andare in scena il Forum Internazionale del Turismo, quasi in parallelo ecco l’Expo del Turismo Culturale in Sardegna, in programma da giovedì 23 a sabato 25 novembre, con incontri di tour operator nazionali e internazionali, convegni ed eventi. Tema principale, il restauro, con il lancio di un corso di laurea a Barumini, che ospiterà i primi due giorni della manifestazione, mentre il terzo si svolgerà a Pula.

L’evento – organizzato come sempre dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura – è giunto alla nona edizione. In mostra ci saranno le eccellenze dei beni culturali, dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia della Sardegna, che si alterneranno a importanti convegni, laboratori e workshop con i tour operator – 21 tra nazionali e internazionali – che incontreranno oltre 60 aziende isolane.

È fitto il calendario della tre giorni: dai momenti di approfondimento, grazie a conferenze e tavole rotonde, alle opportunità per i numerosi visitatori di prendere parte a dimostrazioni di casi studio, laboratori di slow food, sino all’attività di PhotoWalk presso l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini.

Per continuare a costruire un’offerta sempre più integrata, la Fondazione negli ultimi anni ha puntato sulla proposizione di importanti novità, in particolare in tema di tutela archeologica e formazione nel campo del restauro, segno di un ecosistema in continuo movimento aperto ai giovani. Verrà illustrato il progetto della Fondazione Barumini con la Soprintendenza e l’Università degli studi di Cagliari che parte dal laboratorio già attivo a Barumini e arriverà alla costituzione di un corso di laurea in restauro, a due passi dal sito Unesco Su Nuraxi.