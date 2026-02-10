Sardegna meta top 2026 in fiera

La Sardegna, già in pieno recupero dopo i danni materiali causati dal ciclone “Harry”, è presente in Bit con una vasta area espositiva di 1.040 mq all’interno dell’Italy District (Pad. 11 – Stand B23 B41 F24 F42) e 57 coespositori che rappresentano tutta l’offerta turistica dell’isola: 35 operatori della ricettività, 4 consorzi, 1 rete d’impresa, 5 agenzie di viaggi e tour operator, 11 società di servizi turistici e 1 bus operator.