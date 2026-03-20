Sardegna verso la regia unica degli aeroporti

Sardegna verso la regia unica degli aeroporti
20 Marzo 10:50 2026

Aeroporti sardi con una regia operativa unica: è l’obiettivo futuro della Giunta della Regione Sardegna che ha dato il via libera a un accordo preliminare che favorisca la nascita di una holding di coordinamento tra i tre principali aeroporti dell’isola: Cagliari, Olbia e Alghero.

Di fatto si punta a un unico sistema integrato per coordinare ed efficientare rotte, tariffe, nonché stimolare investimenti e strategie di sviluppo finalizzate anche all’evoluzione del turismo.

Si tratta di un primo passaggio, ma pur sempre significativo per giungere in tempi brevi a un piano industriale unico del trasporto aereo in Sardegna. Dalla Regione si precisa che il documento approvato non è vincolante, bensì vuole essere una base di lavoro per il quale si attende anche il via libera del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) .

Il documento con l’accordo preliminare che contiene termini economici, vede in prima linea la Camera di Commercio di Cagliari, la Fondazione di Sardegna e la F2i Ligantia SpA, tutti soggetti chiamati a regolare la partecipazione regionale all’operazione.

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