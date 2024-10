Sardegna, voli in continuità: gli utenti chiedono cambi di orario

Non c’è pace nei cieli della Sardegna per la mappa dei voli in continuità territoriale.

Gli orari di effettuazione dei servizi cambiano ancora una volta modalità operative: è il primo volo disponibile da Alghero per Milano-Linate operato da Ita Airways ad aver causato malumore tra gli utenti sardi perché è schedulato alle 8.55 con arrivo nel capoluogo lombardo intorno alle 11.

Un orario fortemente contestato anche dalla stessa Regione con esplicita richiesta a Ita di variare e anticipare l’operativo. Ma al momento non sono segnalati cambiamenti. Tra l’altro, alcuni sindacati lamentano criticità operative come l’impossibilità di traportare “barellati” o di modificare il biglietto aereo entro un’ora dalla partenza.

Le medesime istanze di variazione di orari valgono per i voli che Aeroitalia inizia a operare in esclusiva da Olbia per Milano-Linate e per Roma Fiumicino (in tandem con Volotea). Per quest’ultimo collegamento, infatti, è stato chiesto di compiere variazioni orarie utili ai passeggeri per poter utilizzare delle coincidenze con altri voli per l’estero.

Intanto, Aeroitalia ha appena inaugurato i primi voli di continuità territoriale da e per Cagliari. L’impegno della compagnia a collegare la Sardegna è stato evidenziato dall’amministratore delegato della compagnia, Gaetano Intrieri, che ha commentato: «Aeroitalia ha sempre riconosciuto puntato sulla valorizzazione del mercato nazionale. Siamo pronti e determinati ad affrontare questa nuova partita».