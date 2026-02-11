Sarnataro (Neos): «East africa e Mediterraneo focus del 2026»

Vola ad alta quota l’attività di Neos. La compagnia aerea del Gruppo Alpitour ha chiuso il 2025 con una buona crescita percentuale, come commenta Aldo Sarnataro, direttore commerciale dell’aerolinea: «Un buon anno comunque caratterizzato dalle difficoltà legate al ritardo nelle consegne dei motori Rolls Royce che hanno costretto il vettore, come altre aerolinee, a ricorrere al wet-lease attraverso un operatore turco e con un inevitabile aggravio di costi operativi. Nonostante tutto, abbiamo tenuto botta e chiuso la stagione 2025 con una crescita soddisfacente».

E ora si apre la sfida del 2026 che vede Neos impegnato su vari versanti: «L’area con le nostre più importanti novità è l’East Africa dove potenziamo Zanzibar, destinazione che presenta una forte valenza grazie a un’alta domanda. Verso questa meta, per la quale si può investire sulla combinazione mare-safari, opereremo nuovi voli da Roma Fiumicino via Bari e Catania, con una programmazione che va dal 27 giugno al 17 ottobre per un totale di 17 rotazioni di voi in partenza il sabato, di cui nove via Bari e otto via Catania».

«Si tratta – spiega Sarnataro – di collegamenti combinati con le proposte dei vari brand del Gruppo, ovvero Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda. In buona sostanza abbiamo voluto rafforzare l’offerta di voli point to point privilegiando anche altre aree italiane che presentano comunque un buon riscontro di utenza».

«L’altra novità – osserva ancora – è la razionalizzazione del programma di voli sul Mediterraneo dove, pur concentrandoci sulla Grecia, abbiamo inserito voli su Cipro che toccano Milano, Verona e Roma, in programma da giugno a fine settembre, per creare un’offerta diversificata. Abbiamo poi riconfermato anche il collegamento da Roma-Fiumicino per Dakar e Banjul (Gambia), ovvero destinazioni dove esiste un mix di clientela d’affari e leisure».

Significativi investimenti anche nel servizio: «Stiamo migliorando – evidenzia Sarnataro – l’assistenza per tutto ciò che attiene ai servizi a terra, dalle procedure pre-volo al check-in e in pratica in tutte le fasi di pre-vendita e post-vendita, che ci permette di essere riconosciuti e scelti. Ma in generale i nostri sforzi sono rivolti a ottimizzare il customer service sia b2c che b2b e quindi con una mirata attenzione nei rapporti con quelle agenzie contrattualizzate e che quindi ci hanno preferito ad altri partner».

«Investiamo tempo per essere più vicino alle agenzie – precisa Sarnataro – questo perchè Neos è un fornitore di adv attraverso ciò che vendiamo con i nostri tour operator partner e con le compagnie crocieristiche. Stiamo spiegando alle adv come possiamo efficientare lo stesso prodotto Neos attraverso il loro apporto. Inoltre, a quelle agenzie che producono certi volumi di traffico, cominciamo a dare numeri diretti e servizi sempre più profilati»

Medesima attenzione, infine, per il consumer: «Neos – conclude Sarnataro – sta investendo su alcuni plus come la scelta del catering anche in Economica e bagaglio da cabina incluso nel biglietto che sicuramente fanno la differenza sul mercato».