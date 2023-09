Sas, ecco i manager che guideranno il rilancio

Novità di fine estate in casa Sas – Scandinavian Airlines. La compagnia ha annuncia la nomina di Ginger Hughes nel ruolo di chief transformation officer e di Paul Verhagen come chief commercial officer.

Il nuovo cto, Ginger Hughes – fresco del suo ruolo consultivo presso Seabury, da cui ha guidato Sas nel fase critica del Chapter 11 per oltre un anno, e che vanta una carriera trentennale come consulente per compagnie aeree in tutto il mondo, si occuperà di definire i percorsi di trasformazioni strategiche della compagnia, delle iniziative di ristrutturazione, acquisizione e finanziamento di aeromobili, dell’ottimizzazione dei costi, dei programmi fedeltà e delle iniziative di alleanza con altri player. «Ginger sarà fondamentale nel portare avanti con successo il percorso di trasformazione di Sas ed è con grande piacere che gli diamo il benvenuto a bordo», afferma il presidente e ceo di Sas, Anko van der Werff.

L’olandese Paul Verhagen sarà invece il nuovo direttore commerciale. Il manager porta con sé 25 anni di esperienza esecutiva nel settore delle compagnie aeree e dell’ospitalità avendo lavorato in 11 Paesi tra Europa, Americhe, Caraibi e Asia con ruoli apicali diversi come il ruolo di vice ceo presso Iberojet Airlines, nonché il ruolo di senior vice president of global sales strategy & channels presso Aeromexico e come direttore regionale per Norvegia, Finlandia e i Paesi Baltici presso Air France Klm. Nella sua nuova posizione, Paul sarà responsabile per la compagnia delle vendite su tutti i canali, del marchio, della comunicazione con i clienti e dei prodotti e programmi fedeltà.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Paul nella famiglia Sas. Con la sua vasta esperienza nel settore dell’aviazione globale e il suo diversificato background di leadership commerciale l’aggiunta di Paul al team di direzione esecutiva sarà senza dubbio un fattore cruciale nel portare Sas a nuove vette di competitività sulla scena globale delle compagnie aeree», sottolinea Anko van der Werff.