Sas, il network estivo: più connessioni Scandinavia-Italia

Tutto è già pronto per la stagione estiva 2024 della scandinava Sas con un network potenziato che assicurerà collegamenti su oltre 130 destinazioni in più di 40 Paesi nel mondo. Numerose le novità operative: a partire dai voli diretti da Copenhagen per Ibiza, Salisburgo, Genova, Tromsø e la costa turca di Dalaman/Turchese. Mentre da Bergen Sas darà avvio ai voli per Londra e da Oslo per Ginevra, Milano e Tivat, sulla costa del Montenegro.

«Oltre alla connettività senza soluzione di continuità con le principali città e capitali – spiega il chief revenue officer Erik Westman – il nostro programma di traffico estivo offre nuove destinazioni turistiche come Ibiza, Genova e Tivat. Per coloro che cercano destinazioni familiari, abbiamo aumentato la capacità verso mete come Malaga, Firenze, Palma e Alicante».

Nel dettaglio, riguardo all’area del Sud Europa, Sas aggiunge voli in Spagna e Italia da tutte e tre le capitali scandinave. Da Stoccolma e Copenhagen ci saranno fino a 20 collegamenti settimanali per Malaga e da Oslo fino a 17 voli per Alicante. Milano beneficerà di quattro servizi giornalieri da Copenhahen, ci saranno voli giornalieri per Firenze da Copenhagen e fino a 25 voli settimanali per Nizza. Oslo avrà 14 partenze settimanali per Spalato e sarà possibile volare con Sas da Stoccolma due volte al giorno per Milano e Parigi durante l’alta estate. Operativi tutto l’anno, poi, voli da Oslo e Copenhagen verso Gran Canaria.

Mentre nel Nord Europa Sas assicurerà cinque frequenze giornaliere da Copenhagen per Düsseldorf, quattro voli giornalieri per Bruxelles e Danzica e tre voli giornalieri per Varsavia e Vilnius. La compagnia volerà poi da Stoccolma a Tallin fino a sei volte al giorno e a Vilnius tre volte al giorno. Inoltre, Stoccolma aumenterà a due i voli giornalieri per Berlino, a sei quelli per Helsinki e aumenterà le frequenze per Turku e Vaasa.

Forte anche il network long haul con servizi per New York, Miami, Boston, Chicago, Washington, Los Angeles, San Francisco, e ancora Toronto, Tokyo, Shanghai e Bangkok (quest’ultimo fino ad aprile 2024).