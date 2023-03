Sas potenzia il network (anche in Italia) per l’estate 2023

Anche per Sas è tempo di potenziamento del network in versione estiva: per soddisfare la crescente domanda di viaggi, la compagnia aerea scandinava ha deciso di aggiungere ancora altre dieci rotte e più frequenze per la prossima estate e l’autunno su destinazioni intercontinentali. A partire da giugno Sas riprende il traffico verso Tokyo.

Per la summer, il vettore aggiunge voli e frequenze verso popolari destinazioni del Mediterraneo come Alicante, Malaga, Maiorca, Spalato e per la Sicilia. Queste destinazioni si aggiungono a venti nuove rotte precedentemente annunciate.

Sas continua a pianificare un’estate intensa soprattutto per l’Italia con un massimo di sette voli giornalieri dalla Scandinavia a Milano e altri voli da Copenaghen a Firenze e Napoli. Sas sta pure aggiungendo altri voli nazionali da Oslo a Bergen, Stavanger, Trondheim e Alesund, nonché altri voli da Copenaghen ad Alesund, con un potenziamento dell’offerta posti e voli che riguarda anche i suoi collegamenti tra Stoccolma e Helsinki.

«Siamo lieti di dare il bentornato ai nostri passeggeri e vedere che il desiderio di viaggiare continua a crescere – ha commentato Erik Westman, evp network and revenue management – Sas proprio per questo sta aumentando la capacità per la prossima estate, aggiungendo più rotte e voli aggiuntivi verso destinazioni popolari. Siamo inoltre lieti di tornare nella bellissima Tokyo con tre voli settimanali a giugno e di lanciare le nostre nuove rotte per Newark».

Verrà anche potenziata la presenza negli Stati Uniti, dove Sas inizia a operare voli da Goteborg e Aalborg per New York Newark, con un Airbus A321Lr.

A partire da giugno poi, Sas riprenderà il traffico verso Haneda, a Tokyo, tre volte a settimana. Ma già da aprile Sas opererà diversi voli per Tokyo al fine di soddisfare l’elevata domanda nel periodo festivo della Pasqua. La rotta sarà operata da aeromobili Airbus A350. Infine, durante la primavera, Sas aggiungerà anche un terzo servizio settimanale su Copenhagen-Shanghai.

Tra i nuovi servizi previsti per la primavera ed estate vale c’è anche Stoccolma-Firenze, nuovo servizio bisettimanale il venerdì e la domenica da metà agosto. Ma anche i servizi da Copenaghen verso Catania e Palermo.