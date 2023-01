Sas, un milione e mezzo di passeggeri trasportati a dicembre

Ammonta a un milione e mezzo il numero di passeggeri che la compagnia aerea scandinava Sas – in fase di ristrutturazione finanziaria – ha trasportato nel mese di dicembre 2022.

Paragonando il dicembre 2022 con quello dello scorso anno, il vettore segnale una crescita del 50%, nel contesto di una capacità aumentata del 13%. Rispetto al mese scorso, invece, il numero di passeggeri trasportati è diminuito del 12% (capacità al -7%). A dicembre, il load factor è stato del 72%, con un miglioramento di 15 punti percentuali rispetto a dicembre dello scorso anno.

«Prosegue il trend positivo osservato in autunno con il milione e mezzo di passeggeri di dicembre. Ci stiamo concentrando sulla crescita in vista della stagione estiva, che si preannuncia intensa. In estate ci saranno venti nuove rotte e più di 5mila voli settimanali verso oltre 100 destinazioni», ha dichiarato Anko van der Werff, president & ceo of Sas.