Sas, Van der Werff: «Così stiamo uscendo dal Chapter 11»

Sardegna: l’Ogliastra ospita Itacà, il festival del turismo responsabile Itacà, il Festival del Turismo Responsabile, sbarca in Sardegna. Dall’8 al 17 settembre si svolgerà in Ogliastra la manifestazione che invita a scoprire luoghi e culture in maniera responsabile e inclusiva,... The post Sardegna: l’Ogliastra ospita Itacà, il festival del turismo responsabile first appeared on ViaggiOff.

Borghi più belli d’Italia, ecco le sei new entry da Maratea a Nemi Cresce il bouquet dei Borghi più belli d’Italia. Il Consiglio direttivo ha certificato 6 nuovi ingressi all’interno dell’Associazione: si tratta di Caldes (Tn), Maratea (Pz), Nemi (Rm), Clusone (Bg), Barolo... The post Borghi più belli d’Italia, ecco le sei new entry da Maratea a Nemi first appeared on ViaggiOff.

Costa Crociere lancia i “No Mafia Tour” a Palermo (con Addiopizzo Travel) Costa Crociere fa rotta a Palermo per sostenere il movimento antimafia Addiopizzo. Gli ospiti italiani e internazionali della compagnia italiana in arrivo ogni giovedì nel capoluogo siciliano a bordo della... The post Costa Crociere lancia i “No Mafia Tour” a Palermo (con Addiopizzo Travel) first appeared on ViaggiOff.