Save, closing per la cessione degli scali veneti ad Ardian e Finint

Ardian e Finint Infrastrutture insieme a Sviluppo 87 hanno completato l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante Save Spa, che opera principalmente nella gestione di aeroporti, tra cui il Marco Polo di Venezia, uno dei tre scali intercontinentali italiani.

Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione paritetico: Enrico Marchi e Monica Scarpa confermati rispettivamente presidente e amministratore delegato. Del Cda fanno parte, inoltre, Rosario Mazza (senior managing director and head of infrastructure Italy Ardian), Federica Vasquez (managing director infrastructure team, Ardian), Elisabetta Oliveri (consigliere indipendente), Luca Bettonte (consigliere indipendente), Bruno Cherchi (consigliere indipendente) e Giovanni La Croce (consigliere indipendente).

Il Gruppo Save comprende gli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso e Brescia e una partecipazione in Charleroi, in Belgio. Nel corso del 2025, complessivamente, gli aeroporti hanno registrato oltre 30 milioni di passeggerii: 19 milioni sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 4% rispetto all’anno precedente. Charleroi ha totalizzato 11 milioni di passeggeri, in crescita del 7%.

Il Gruppo Finanziaria ha partecipato indirettamente – tramite Save – al progetto Centostazioni insieme a Ferrovie dello Stato e nel settore autostradale.

Ardian possiede una consolidata competenza nel campo aeroportuale e ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo del settore sia in Italia sia in Europa. Nel luglio scorso ha concluso l’acquisizione di un ulteriore 10% di Heathrow Airport, raggiungendo così una partecipazione complessiva pari al 32,6%. In Italia Ardian ha detenuto quote indirette negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste.

«Il perfezionamento dell’operazione segna un traguardo significativo nel percorso di sviluppo che abbiamo costruito nel tempo – sottolinea Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save – L’intesa con Ardian e Finint Infrastrutture apre una nuova fase per Save e per il polo aeroportuale del Nord Est, orientata al rafforzamento industriale e alla possibilità di cogliere ulteriori opportunità di crescita».

«Con il closing di questa operazione – osserva Rosario Mazza, senior managing director e head of infrastructure Italy, Ardian – rafforziamo ulteriormente la presenza di Ardian nelle infrastrutture strategiche in Italia e, in particolare, nel settore aeroportuale. Il nostro obiettivo è accompagnarne l’evoluzione mettendo a fattor comune competenze operative e una visione di lungo periodo orientata alla creazione di valore sostenibile».

Le foto sono state fornite da Community.it