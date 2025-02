Savelloni (IpV): «Spinta sui tour e sulla tecnologia»

Trent’anni di creatività e costante rispetto nei confronti dei partner agenti di viaggi nel 2025: questo, oltre a essere un anniversario da festeggiare, è anche il segreto del successo operativo di Idee per Viaggiare, che cresce e moltiplica la sua programmazione sempre più in un ottica di “vacanze sartoriali” per un pubblico di medio-alta gamma.

Lo dice con orgoglio Fabio Savelloni, general manager dell’operatore da oltre 11 anni, in un team che cresce di anno in anno e mette a segno anche operazioni a effetto come l’integrazione di Chinasia che oggi è un nuovo fiore all’occhiello del tour operator.

E ovviamente nell’anno di questo prestigioso traguardo dei primi trent’anni di vita, le novità abbondano. «Quest’anno abbiamo la seconda esclusiva sulle Maldive, un rafforzamento della programmazione sulla Turchia, con tour che comprendono la Mesopotania. E ancora abbiamo consolidato tutta la linea dei tour, con gruppi per massimo 15 persone, in tutte le nostre destinazioni. Non a caso abbiamo realizzato un catalogo a uso e consumo delle agenzie, un vero e proprio “planning” nel quale gli indichiamo sinteticamente quali sono i tour, le caratteristiche e le date di partenze. Un quadro completo di quasi un centinaio di itinerari guidati che vanno dall’Oriente agli Usa».

È un investimento che Idee per Viaggiare ha voluto compiere col preciso intento di essere percepito non soltanto più come un t.o. di riferimento per vacanze di soggiorno al top, in destinazioni esclusive o per viaggi di nozze d’alto profilo, ma anche come operatore di tour.

«Il nostro prodotto tour ormai rappresenta almeno un terzo della nostra produzione, dove si possono trovare il Messico, il Canada, la Thailandia, l’Indonesia, il Sudafrica. In altre parole una linea completa che le agenzie possono vendere con la nostra costante assistenza», ha spiegato Savelloni.

E a proposito della rete agenziale, il general manager tiene a precisare: «Anziché ampliare il numero di agenzie, le abbiamo selezionate e ora lavoriamo soltanto con circa 2.500 agenzie, proprio per evitare la logica della catena di montaggio, bensì privilegiare una qualificazione del rapporto con le adv dedicando loro più tempo, più attenzione e soprattutto più formazione sul prodotto».

E tutto questo rientra nell’innovazione delle relazioni commerciali: «Abbiamo uno sviluppo trasversale che nel 2025 avrà una solida base di innovazioni: dopo l’attivazione di un centralino evoluto è in arrivo un nuovo gestionale di prenotazione, con strumenti che dialogheranno fra loro e utilizzeranno l’intelligenza artificiale – ha raccontato Fabio Savelloni – Ad esempio il centralino evoluto è in grado di creare e trascrivere un preventivo partendo dalla telefonata. Ovviamente il tutto sempre guidato da una presenza umana. E questo perchè abbiamo capito che il nostro booking è apprezzato proprio per il contatto umano che rimane il valore aggiunto. In altre parole con gli adv di nuova generazione è importante dialogare e assisterli nella costruzione di un pacchetto di viaggio o di un soggiorno, per chiudere al meglio la pratica».

Riguardo i primi dati sulla stagione 2025, nei primi tre mesi Idee per Viaggiare registra un +10% nell’attività di tour operating e addirittura un +40% nella business unit legata alla biglietteria aerea. Numeri che parlano da soli e con i quali si può festeggiare al meglio il compleanno di questo t.o. nato da una scommessa tra amici.