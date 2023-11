Scalapay, Ciccalè: «Così aiutiamo gli hotel a crescere»

Non si arresta la penetrazione del mercato di Scalapay (che offre un sistema di pagamento dinamico di tre o quattro rate massimo coprendo fino a 8mila euro), che prosegue il suo sviluppo turistico e apre un focus sul comparto dell’ospitalità, dove l’adozione di modelli di pagamento innovativi e a rate emerge come possibile e necessaria strategia.

Scalapay fa sapere che l’analisi dei dati del segmento alberghiero, indica che la percentuale media di conversione attraverso la fintech è del 20%, rispetto al 10% ottenuto con altri metodi di pagamento. Inoltre, il costo medio per contatto in campagne realizzate da Scalapay è di circa 3 euro (pari al 25% in meno rispetto ai canali digitali classici), con oneri di acquisizione di nuovi clienti pressoché dimezzati rispetto ai tradizionali sistemi di advertising.

«Il settore del turismo è quello che cresce di più nel nostro circuito – spiega Matteo Ciccalè, travel partnership director di Scalapay, a L’Agenzia di Viaggi Magazine –. Se guardiamo al segmento ospitalità leisure, questo cresce ancora più velocemente, al +380%. Tale risultato non è dovuto solo alle new entry in portafoglio, ma anche alle strutture già parte del network. Questo ci restituisce un feedback importante: ovvero il peso della fidelizzazione».

L’ATTIVITÀ DI MARKETING

Infatti, per Scalapay uno dei cavalli di battaglia è proprio la fedeltà, che si “coccola” con il lavoro di marketing. «Per i brand essere inseriti nella rete di Scalapay rappresenta una nuova opportunità di business oltre al vantaggio di offrire la possibilità del pagamento rateizzato – aggiunge Ciccalè –. Grazie agli atout della nostra strategia di marketing spingiamo la visibilità delle offerte e supportiamo il brand engagement. Non a caso, da un anno a questa parte, la piattaforma, dove convivono oltre 2,5 milioni di utenti, viene utilizzata anche come vero e proprio contenitore di offerte dedicate, attività di co-marketing, affiliazioni e scontistica incrociata. Inoltre, oggi Scalapay è integrato in quasi tutti i più noti booking engine e accetta qualsiasi tipologia di carta di credito, debito e prepagate».

FINO AL REVENUE MANAGEMENT

Un altro dato evidenziato da Scalapay, nel suo spaccato sul mondo dell’ospitalità, è quello dello scontrino medio, nel 2023 aumentato del 19%. «Nel complicato scenario degli aumenti dei prezzi (che la nostra redazione ha definito “caro tutto”, ndr ) noi riusciamo ad aumentare il potere d’acquisto dei consumatori, che oggigiorno riescono a risparmiare solo il 4% al mese in media – racconta il manager –. Operiamo dunque nell’ambito del revenue management, e consentiamo ad esempio agli albergatori di investire in advertising la stessa cifra ma con la possibilità di avere un maggiore tasso di conversione».

Tra le case study che Scalapay ha realizzato c’è quella di Arbatax Park in Sardegna. «Abbiamo visto un balzo del 9,8% nel tasso di conversione dalle campagne con Scalapay. E non è tutto: nelle campagne di remarketing, l’aumento è stato del 6,7%. Questi numeri non mentono e ci dicono una cosa molto semplice: il cliente vuole flessibilità», fa sapere l’ecommerce manager Marco Pruneddu.

IL “VANTAGGIO” SULLA CONCORRENZA

Quanto scritto fino ad ora, quindi, rende l’idea della posizione presa sulla concorrenza: «Noi abbiamo trasformato il pagamento in un’esperienza amata dai consumatori, circa 5 milioni. Pagare non deve essere solo un costo, ma un’opportunità – afferma Ciccalè – Abbiamo implementato un’app che a tutti gli effetti si pone come punto di partenza per l’acquisto. Trovo tutto, e rimandiamo poi sui vari siti dei partner. Le rate, che tra l’altro non abbiamo inventato noi, le possono fare in tanti. Fidelizzare e fare marketing ad hoc è diverso».

LA STRANA PERCEZIONE DELLE RATE

Un’altra “battaglia” che combatte Scalapay riguarda la percezione del metodo del pagamento a rate. «Si è di fronte a un aspetto culturale da esaminare con attenzione, sia dal lato degli operatori che da quello dei clienti – conclude Ciccalè – Viene visto come uno strumento offensivo e con un’accezione negativa: stiamo infatti lavorando sull’educazione finanziaria per scalare questa cultura. Acconti e saldi sono sempre esistiti, li abbiamo semplicemente evoluti e automatizzati».