Scatta la campagna natalizia del Gruppo Gattinoni

Una lettera in più o in meno può dare una doppia lettura ad un claim natalizio. Come quello scelto dal Gruppo Gattinoni per il lancio della campagna dal titolo “C’è un Mo(n)do per Vivere le Feste! Assaporalo” – sviluppata internamente dal team creativo – che gioca sul lettering diverso della “n”. La campagna di Natale coinvolgerà i punti vendita e si svilupperà sui canali digital e social con eventi dedicati.

Primo step un calendario dell’Avvento in formato digitale che, attraverso una landing dedicata, dal 30 novembre al 24 dicembre, proporrà ogni giorno consigli di viaggio e curiosità a tema natalizio, ma anche idee regalo come, ad esempio, la Travel Card Gattinoni.

Tra le sorprese più attese nascoste nelle caselle del calendario, vi saranno alcuni promocode per l’acquisto di prodotti e servizi – inclusa la Travel Card – direttamente dal sito gattinonitravel.it. I codici sconto dovranno essere utilizzati necessariamente entro la giornata di promozione.

Il Natale 2023 di Gattinoni avrà anche un “taste” inaspettato, grazie alla collaborazione con il duo creativo Charmen composto dai food & travel writer Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi: diffonderanno alcune ricette tratte dal loro libro “Ricette in valigia”, che riempiranno di gusto sia il calendario dell’Avvento che il blog aziendale e i canali social di Gattinoni Travel. Inoltre, il 12 e 13 dicembre i Charmen porteranno il sapore del Natale negli hub Gattinoni di Bologna e Milano, dove saranno accolti per la presentazione del loro libro.

In occasione delle prossime festività anche i canali social di Gattinoni Travel si vestiranno a festa e seguiranno un piano editoriale dedicato con contenuti sponsorizzati che saranno diffusi con newsletter e approfonditi sul blog. La programmazione musicale e gli spot della radio interna saranno brandizzati, ricorderanno agli ascoltatori di non perdere l’apertura quotidiana delle caselle del calendario dell’Avvento e consiglieranno la Travel Card come idea regalo ideale da mettere sotto l’albero.

Anche le agenzie di viaggi del gruppo riceveranno infine un kit natalizio contenente vetrofanie, confezioni di biscotti personalizzati da omaggiare ai clienti e cartoncini natalizi per accompagnare le Travel Card.