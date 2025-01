Scenari aerei in Europa: nel 2025 ‘guerra tariffaria’ tra low cost e major

Per i cieli europei il 2025 sarà…’terreno’ di sfida per conquistare quote mercato attraverso agguerrite strategie tariffarie ed una attenta politica logistica per la conquista di slot in grado di determinare nuovi primati regionali: dal nord Europa al Mediterraneo le principali compagnie aeree low cost e le cosiddette major, ovvero le compagnie di linea, si daranno battaglia per conquistare nuovi bacini di utenza. D’atra parte proprio l’Europa ed i singoli paesi europei si sono rivelati gli ambiti commerciali dove è ancora possibile spostare l’ago del business e l’Italia sarà uno dei mercati al centro di una nuova ed avvincente sfida: basti pensare che nei cieli tricolore a fine anni ’90 si untavano 53 milioni di passeggeri ed oggi, dati 2023, siano a quota 182 milioni di utenti con una crescita media annua che sfiora la doppia cifra.

Nel macro scenario europei, poi, l’entità della crescita commerciale è stata ancor più evidente: dai 400 milioni di passeggeri di fine anni ’90 si è passati a quasi 1 miliardo di utenti dello scorso anno, con una ripartizione di share che vede nettamente in testa le aerolinee low cost che attualmente detengono il 62% di quote-mercato, ripartite tra Ryanair (29%), easyjet (16%), Wizz Air (8%), Vueling (6%) ed il rimanente 3%. di altre compagnie minori. Mentre tra le major spiccano Lufthansa (5%), Turkish Airlines (5%), Air France-Klm (4,3%), con altre compagnie minori come la ITA Airways che si aggirano su share del 2%. Una ripartizione che conferma l’importanza di fusioni e partnership che hanno caratterizzato gli ultimi due anni e stanno ancora interessando lo scacchiere europeo, vedi le vicende legate a TAP Air Portugal, SAS e Air Europa.

Secondo gli analisti, comunque, le sfide del 2025 si giocheranno soprattutto sul terreno del pricing e su quello delicatissimo del personale: va considerato, infatti, che le compagnie low cost – in particolare Ryanair con i suoi 27mila dipendenti e easyjet con 18mila occupati, tendono sempre più ad esternalizzare certe attività, le grandi compagnie di linea devono fare i conti con costi assai elevati relativi al personale: il Gruppo Lufthansa, infatti, conta oltre 95mila dipendenti (distribuiti tra le varie aerolinee controllate, ovvero Lufthansa, Brussels Airlines, Austrian Airlines e Swiss) e la IAG (British Airways, Iberia, Air Lingus, Vueling, Level) con oltre 78mila dipendenti.

Alla luce di queste considerazioni degli analisti è probabile che l’anno appena iniziato sarà caratterizzato da una stagione di ‘lacrime e sangue’ sia per i consumer che dovranno subire altalenanti variazioni tariffarie, sia per i dipendenti dei vettori ed i lavoratori dell’indotto che potrebbero rimanere coinvolti in severi piani di ristrutturazione con esuberi e licenziamenti in agguato.