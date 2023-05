Scioperi del 3 maggio da Vueling a Air Dolomiti

Domani 3 maggio sarà un’altra giornata di scioperi e disagi per il trasporto aereo italiano. Come già annunciato in precedenza, infatti, l’Italia assisterà alla prima mobilitazione ufficiale del personale di cabina Air Dolomiti e all’ennesima manifestazione del personale navigante di Vueling.

Oltre alle due compagnie aeree si aggiunge anche lo sciopero del personale della società Enav Acc Roma e dei lavoratori dell’aeroporto di Genova.

Tutte queste mobilitazioni prevedono una protesta di 4 ore – dalle 13 alle 17 – nella giornata del 3 maggio 2023.

A questo link l’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti durante l’intera giornata.

L’ennesimo sciopero a Vueling

Saranno sia i piloti sia gli assistenti di volo della compagnia Vueling a incrociare le braccia. Questo è il quinto sciopero in Italia del personale del vettore spagnolo dallo scorso autunno (1° e 11 ottobre, 11 novembre e 2 dicembre 2022 sono le date delle altre mobilitazioni).

Ad indire la protesta è stata la Filt Cgil “a causa della mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali. A fronte della nostra disponibilità volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del Gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways”.

La protesta dentro Air Dolomiti

E nella stessa giornata del 3 maggio, sempre dalle 13 alle 17 ci sarà anche il primo sciopero nazionale degli assistenti di volo della compagnia italiana Air Dolomiti (controllata al 100% dal Gruppo Lufthansa).

A proclamarlo unitariamente la protesta sono state Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Lo scorso 17 marzo, invece, è avvenuta la prima mobilitazione dei piloti di Air Dolomiti.

Per le sigle dei lavoratori, infatti, “alla base dello sciopero ci sono le intese disattese da parte della compagnia sul miglioramento delle condizioni di lavoro del personale navigante. Nonostante un lavoro portato avanti da mesi, volto a definire un accordo per garantire la sostenibilità dei turni e delle condizioni di lavoro, a cui sono sottoposti gli equipaggi della compagnia, con rammarico prendiamo atto del fatto che la società ha improvvisamente rinnegato le intese raggiunte dopo vari incontri ed ha chiuso ad ogni possibilità di introdurre misure che rendano sostenibili i turni degli equipaggi in vista della stagione estiva”.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ribadiscono che “nonostante la flessibilità e la professionalità dimostrata dai dipendenti nel periodo pandemico, oggi alla ripresa delle attività a pieno ritmo, tanto da richiedere una espansione del network stesso, la gestione della compagnia sembra zavorrata da vecchi sistemi di gestione operativa e logiche di tipo familiare piuttosto che industriali. Serve – chiedono i sindacati – un immediato cambio di rotta verso una innovazione dei sistemi operativi e gestionali nonché delle relazioni sindacali con i rappresentanti dei lavoratori. Per troppo tempo, responsabilmente, abbiamo atteso risposte a promesse che oggi non vengono mantenute”.

Le proteste in Spagna e Uk

Nel frattempo, proseguono gl scioperi in Spagna e Regno Unito. Il sindacato Unite ha confermato lo sciopero di 8 giorni che interessa tutto il mese di maggio. Le giornate da segnare sul calendario sono dal 4 al 6, il 9-10, dal 25 al 27 maggio: in queste giornate saranno circa 1.400 i lavoratori che aderiranno allo sciopero.

In Spagna, invece, la Sepla (sindacato spagnolo dei piloti di linee aree) sta portando avanti lo sciopero dei dipendenti Air Europa, iniziato ieri 1° maggio proseguirà il 2-4 e 5 maggio. La protesta interesserà tutte le basi aeroportuali iberiche.

I voli garantiti in Italia

Tornando all’elenco dei voli garantiti per il 3 maggio, riportiamo parte del comunicato Enac, disponibile qui.

Sono garantiti, quindi, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; e i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DTR 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME)

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

EJU 4127 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE)

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 299 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

RYR 4874 TRAPANI (LICT) PISA (LIRP)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 2186 LOURDES (LFBT) PALERMO (LICJ)

VOE 2187 PALERMO (LICJ) LOURDES (LFBT)

Sono assicurati, infine, tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

UAE 32L (098) FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

QTR 132 FIUMICINO (LIRF) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

RYR 4575 CIAMPINO (LIRA) AMMAN (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

THY 1866 FIUMICINO (LIRF) INSTANBUL (LTFM)

RAM 941 FIUMICINO (LIRF) CASABLANCA (GMMN)

AIZ 336 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

RYR 8695 NAPOLI (LIRN) TEL AVIV (LLBG)

Nord America

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

ACA 893 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL)

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)