Scioperi in Francia e Germania:

tutti gli aggiornamenti su aerei e treni

È un inizio di settimana difficile per il trasporto europeo: la Germania sta vivendo il più grande sciopero degli ultimi 30 anni che di fatto paralizza il Paese; nel frattempo in Francia proseguono senza sosta le proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron con un nuovo sciopero generale indetto per il 28 marzo.

GERMANIA, AEREI E TRENI PARALIZZATI

In Germania i trasporti sono in tilt: Lufthansa da ieri, 26 marzo, e per tutta la giornata di oggi non sta operando nessun volo dal suo hub di Monaco. Mentre l’altra base di Francoforte non opera nessun volo LH nella giornata di oggi.

Lo sciopero, indetto, dal sindacato Ver.di, ha paralizzato tutti gli aeroporti tedeschi. La grande eccezione è quella del nuovo aeroporto di Berlino Brandeburgo che sta operando senza grossi intoppi.

Il presidente di Ver.di, Frank Werneke, ha dichiarato che il suo sindacato si aspetta lo stop di 120.000 lavoratori, inclusi i dipendenti della sicurezza e di terra in tutti gli aeroporti tedeschi, escluso appunto Berlino, quelli del trasporto locale in sette dei 16 Laender tedeschi, quelli portuali e delle autostrade.

LE NEWS DA LUFTHANSA E DEUTSCHE BAHN

Attualmente, Lufthansa ha aperto una pagina web dedicata dove vengono fornite tutte le informazioni utili e l’assistenza necessaria ai passeggeri. Nella pagina è prevista anche la possibilità di sostituire il volo Lufthansa con un biglietto del treno Deutsche Bahn.

Questa opzione non è però valida proprio per oggi, 27 marzo, perchè anche il personale DB è in sciopero. La stessa Deutsche Bahn , infatti, ha annunciato che tutti i treni a lunga percorrenza sono sospesi sul territorio nazionale per l’intera durata dello sciopero; mentre il trasporto regionale è fortemente ridotto.

IL CAMBIO VOLO TRENO

Sul cambio volo-treno, c’è una nota specifica di LH che spiega come operare. “In caso di cancellazione di un volo nazionale Lufthansa, è possibile sostituire gratuitamente il biglietto aereo con un biglietto della Deutsche Bahn. Per questo motivo si consiglia di prenotare direttamente sul sito web di Deutsche Bahn – specifica la nota della compagnia aerea – Il biglietto è valido solo sui treni Deutsche Bahn il giorno di emissione e il giorno successivo, ad eccezione del 27 marzo (in quel caso la validità è fino al 4 aprile 2023)”.

FRANCIA NEL CAOS

Intanto, dopo le proteste della scorsa settimana, i sindacati francesi hanno indetto un nuovo sciopero generale nazionale per domani, martedì 28 marzo.

La nuova mobilitazione ha portato la Direction générale de l’aviation civile (Dgac) a chiedere alle compagnie aeree un nuovo taglio dei voli. Gli aeroporti di Parigi Orly, Marsiglia, Tolosa e Bordeaux dovranno ridurre del 20% i loro operativi nelle giornate del 28 e 29 marzo.

Anche oggi, però, è prevista la stessa riduzione del 20% dei voli, ma solo su Parigi Orly e Marsiglia.

LE NEWS DA AIR FRANCE E SNCF

Air France, fino al 29 marzo prevede di assicurare la totalità dei suoi voli a lungo raggio, tutti i suoi voli da e verso Paris-Charles de Gaulle; mentre dovrebbero essere garantiti 8 voli su 10 a Parigi-Orly e su altri aeroporti francesi.

“Ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto non sono da escludere”, informa la compagnia.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie, Sncf prevede per oggi un traffico perturbato: in media saranno operativi 4 Tgv Inoui e Ouigo (alta velocità) su 5, due treni Ter su 3; 2 Intercity su 3.

Per la giornata di martedì, Sncf Voyageurs fa sapere invece che il traffico sarà “fortemente perturbato” e “raccomanda ai viaggiatori di rinviare o annullare i loro viaggi previsti per il 28 marzo”. Sono previsti infatti molte cancellazioni e ritardi.