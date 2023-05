Scioperi in Francia: vola la petizione di Ryanair all’Ue

Viaggia a gonfie vele la petizione di Ryanair sui ripetuti scioperi dei controllori di volo francesi. In appena cinque settimane oltre 600.000 passeggeri hanno firmato la “Protect Passengers: Keep EU Skies Open” per chiedere alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di agire immediatamente e proteggere la libertà di movimento dei cittadini europei e i sorvoli durante le mobilitazioni. Quando la petizione raggiungerà un milione di firme, la compagnia aerea la presenterà alla Commissione Ue.

Nei primi quattro mesi del 2023 sono stati oltre 50 i giorni di sciopero – 10 volte in più rispetto a tutto il 2022 – che hanno costretto Ryanair a cancellare oltre 3.700 voli, avvisando con breve preavviso oltre 666.000 passeggeri di questi disagi. La Francia utilizza la legislazione sul servizio minimo per proteggere i voli nazionali, mentre i sorvoli dell’Ue da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda vengono cancellati molto più frequentemente.

«Siamo lieti dell’ampio supporto ottenuto attraverso la nostra petizione – fa sapere un portavoce di Ryanair – Ci stiamo rapidamente avvicinando al milione di firme di cui abbiamo bisogno per indurre la Commissione europea ad agire per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’Ue. Gli scioperi dei controllori di volo francesi sono il rischio numero uno per i piani di viaggio dei cittadini dell’Ue quest’estate. È tempo di proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo francesi come già fanno Italia e Grecia».