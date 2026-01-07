Scioperi trasporti, tutti gli stop di gennaio

Anno nuovo, scioperi “vecchi”. Il 2026 scatta con una serie di mobilitazioni a gennaio che metteranno già a dura prova la resilienza di pendolari e turisti, tra stop assortiti di treni, mezzi pubblici e aerei.

IL CALENDARIO

Si comincia giovedì 8 gennaio con una mobilitazione di Usb Lavoro Privato nell’area di Venezia e Treviso per il settore aereo dalle 11:30 alle 15:30.

Sciopero del trasporto pubblico locale a Bolzano dalle 16:00 alle 20:00, a Napoli per 24 ore nel rispetto delle fasce orarie di garanzia e in Abruzzo dalle 9:00 alle 13:00.

Venerdì 9 gennaio tocca al trasporto aereo. Sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante easyJet, mentre gli assistenti di volo di Vueling si fermeranno per 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00.

Il personale Swissport Italia incrocia le braccia a Milano Linate per 24 ore, così come Airport handling a Linate e Malpensa. Stop nazionale di 4 ore, dalle 13: 00 alle 17:00, per Assohandlers.

Sempre il 9 in Sardegna sciopera il trasporto pubblico locale dell’Arst a Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano per l’intera giornata. In tutta Italia è previsto uno stop ferroviario di Rfi dalle ore 21.00 del 9 alle ore 21.00 del 10.

Dalle ore 3.00 del 12 alle 2.00 del 13 gennaio è in sciopero Trenord in Lombardia. In tutta Italia mobilitato il settore taxi dalle 00:00 alle 24:00 con esclusione della regione Umbria

Giovedì 15 gennaio tappa a Milano, con lo sciopero dell’Atm dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18,00 a fine servizio, con disagi su metro, autobus e tram. Il 16 in Sicilia – tra Palermo, Enna e Catania – scioperi di 24 ore del personale dei trasporti locali.

Martedì 20 gennaio andrà in scena la protesta nazionale dei macchinisti e del personale di bordo delle Ferrovie dello Stato, con possibili disagi su Intercity, regionali e treni a lunga percorrenza.

Infine, il 23 gennaio sciopero dei treni a Napoli, il 30 traffico ferroviario a rischio a Bologna. Dulcis in fundo, il 31 gennaio sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale Enav dell’aeroporto di Verona.

Qui il calendario completo degli scioperi pubblicati sul sito del ministero dei Trasporti.