Sciopero, ancora un venerdì nero: l’elenco dei voli garantiti

Si profila un altro venerdì di pesanti disagi negli scali italiani dopo quello dell’8 settembre. Il 29 settembre è in programma lo sciopero nazionale del trasporto aereo, indetto da Filt Cgil, Filt Cisl, Uil Trasporti e Ugl T.A, che tornano a rivendicare il rinnovo del contratto di lavoro, con aumento delle retribuzioni commisurato all’inflazione e al costo della vita. e chiedono la ripresa delle trattative per arrivare a un accordo.

Personale dipendente delle società di handling aeroportuale incroceranno le braccia per 24 ore, così come i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling e di quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Stop di quattro ore per gli assistenti di volo di easyJet dalle 13 alle 17.

Per legge saranno assicurati tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, i charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione delle agitazioni. Per limitare i disagi ai passeggeri e agli operatori dell’industria dei viaggi, l’Enac ha pubblicato l’elenco completo dei voli garantiti in caso di sciopero. Saranno operati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, nonché quelli in partenza.

Sarà un venerdì nero anche per chi viaggia su autobus e metro. L’Usb del lavoro privato ha proclamato uno sciopero di 24 ore a livello nazionale.