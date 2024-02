Sciopero finito, Machu Picchu riapre ai turisti

Machu Picchu riapre le porte ai turisti. I treni per la cittadella Inca, l’attrazione più iconica del Perù, sono tornati in servizio dopo la fine delle proteste. La crisi è alle spalle, annuncia il ministro della Cultura, Leslie Urteaga: «Abbiamo ottime notizie per il Perù, per la popolazione di Cusco e per Machu Picchu Pueblo: la gestione della vendita dei biglietti sarà pubblica, lo sciopero è stato revocato».

Il 25 gennaio era scoppiata “la rivolta” degli abitanti contro il governo, per dire no alla privatizzazione del sito – Patrimonio dell’Umanità – e alla decisione di Urteaga di appaltare a un partner privato, Joinnus, la vendita dei biglietti online. Così i residenti avevano bloccato il servizio ferroviario rendendo praticamente inaccessibile Machu Picchu: senza treno, infatti, ci vorrebbero nove ore per raggiungere la zona archeologica. Nel fine settimana le autorità erano state costrette a evacuare centinaia di turisti rimasti bloccati.

La svolta martedì sera, quando il ministro della Cultura, il governatore regionale di Cusco e i sindaci di tre città hanno firmato un accordo, che prevede la cessazione del contratto con Joinnus per la distribuzione dei biglietti online.

La Ftsa, il consorzio che gestisce il servizio ferroviario, ha comunicato ai tour operator la ripresa della tratta. Sarah Miginiac, direttore generale per l’America Latina della travel company G Adventures, ha condiviso l’avviso su Skift, il portale americano di notizie del settore viaggi. I turisti, dunque, possono prenotare nuovamente il treno per Machu Picchu, ha confermato un rappresentante dell’assistenza clienti di Inca Rail.

Già lo scorso ottobre off limits tre settori del sito causa overtourism, mentre un anno fa Urteaga aveva annunciato la chiusura dell’intera area e del Caminos Inka alle visite, perché non era più possibile garantire la sicurezza dei turisti per le rivolte sociali in Perù. Machu Picchu aveva riaperto un mese dopo.