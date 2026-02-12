Sciopero Lufthansa: scali tedeschi in tilt, disagi in tutta Europa

Voli Lufthansa in tilt per 24 ore. Scattato alle 00:01 di giovedì 12 febbraio, lo sciopero dei piloti e degli assistenti di volo della compagnia tedesca è stato indetto dai sindacati Vereinigung Cockpit (Vc) e Ufo per chiedere miglioramenti ai piani pensionistici aziendali e per protestare contro il mancato accordo sul nuovo contratto di lavoro.

Lo stop riguarda le partenze dagli aeroporti di Francoforte e Monaco, nonché le partenze Lufthansa Cityline da Francoforte, Monaco, Amburgo, Brema, Stoccarda, Colonia, Duesseldorf, Berlino e Hannover.

L’astensione al lavoro del personale di volo, circa 4.800 piloti di Lufthansa e della controllata cargo Lufthansa, ha paralizzando il cuore del trasporto aereo tedesco, lasciando a terra centinaia di voli, con ripercussioni in tutta Europa.

I passeggeri sono stati informati prevalentemente attraverso i canali digitali e invitati a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo.

Secondo i dati riportati dalla piattaforma specializzata Cirium, per il 12 febbraio Lufthansa aveva programmato 690 voli (tra partenze e arrivi). Considerando un tasso di riempimento medio del 75%, i passeggeri coinvolti si aggirano sui 100mila. Tra Germania e Italia i voli programmati risultavano 36, per 6.200 posti in vendita.

Per Morgan Stanley il potenziale impatto sui ricavi potrebbe essere di circa 27 milioni di euro.