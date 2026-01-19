Scontro tra i titani O’Leary-Musk
Scontro al vetriolo tra Elon Musk e Michael O’Leary. Tutto nasce dalla respinta della proposta di Musk di installare sui Boeing 737 di Ryanair i servizi satellitari di Starlink, così da garantire il wifi a tutti i passeggeri a bordo.
L’amministratore delegato della low cost irlandese ha opposto il proprio diniego spiegando che questa nuova tecnologia causerebbe un incremento del consumo di carburante degli aerei almeno del 2% per via della resistenza aerodinamica causata dalla presenza dell’antenna necessaria a ricevere il segnale.
Una situazione che, secondo O’Leary, provocherebbe a Ryanair una perdita stimata di 250 milioni di dollari l’anno.
Musk aveva contestato le motivazioni di O’Leary, definendolo «male informato».
Quest’ultimo ha poi approfittato di un’intervista radiofonica concessa all’emittente irlandese Newstalk per attaccarlo: «Non sa niente di aviazione e di resistenza aerodinamica, per cui non è necessario prestare attenzione a quello che dice. È un idiota, molto ricco, ma pur sempre un idiota».
Fino a definire la piattaforma social X, controllata sempre da Musk, «una fogna». Ma del resto si sa: mister Ryanair non è mai stato uno che le manda a dire.