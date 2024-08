Se eDreams promette biglietti

Ryanair che non può vendere

Nonostante non possa vendere i suoi voli, eDreams usa il nome Ryanair per attrarre clienti. La notizia arriva dalla testata specializzata spagnola Preferente, che ha verificato come la Ota prometta sul suo sito i “voli economici” del vettore.

eDreams utilizza il nome della compagnia aerea anche su Google – nella versione iberica – come chiave di ricerca. Cercando la Ota, la seconda opzione che compare è “Voli Ryanair, come mostra Preferente in uno screenshot.

Questo non accade nell’equivalente italiano, ndr.

Gli utenti sono invitati a confrontare e prenotare i loro biglietti ma, una volta entrati sul sito di eDreams, non hanno alcuna possibilità di acquistare voli della low cost irlandese. Ryanair dall’inizio del 2024 è scomparsa dalle agenzie di viaggi e ha ripreso le vendite solo con chi ha firmato accordi di distribuzione, con le cosiddette partnership “Approved Ota” (nel caso della Spagna con Viajes El Corte Inglés – Logitravel).

Preferente mette in evidenza un’altra curiosità, ovvero che eDreams dia risalto alla potenza di Ryanair sul suo portale, sottolineando che “oggi è quasi impossibile trovare voli più economici per le rotte operate. Inoltre, è fortemente impegnata a garantire la puntualità, quindi è molto raro che uno dei suoi aerei subisca ritardi. Vanta inoltre una flotta abbastanza moderna, consente di effettuare il check in online in modo molto comodo e rapido e il trattamento è abbastanza vicino”.

Il che ha attirato l’attenzione del giornale spagnolo, considerando il fatto che c’è una “guerra in corso”: eDreams non ha voluto firmare accordi di marketing con Ryanair, la compagnia aerea pubblica mensilmente i sondaggi sulle “Ota pirata” in cui è sistematicamente citata eDreams e le querelle tra i due giganti hanno coinvolto i tribunali di mezza Europa.

Tanto che, di recente, il tribunale commerciale n.12 di Barcellona ha invitato la compagnia aerea a porre fine alle campagne denigratorie nei confronti dell’online travel agency. Avvertimento che per ora non ha fermato Ryanair.