Se il caos voli non frena la voglia di viaggiare: l’indagine Sita

Aumenta la preoccupazione per le cancellazioni dei voli durante i picchi estivi, ma questa non scalfisce la voglia di viaggiare dei passeggeri internazionali.

I risultati preliminari del 2023 Passenger It Insights di Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, sottolineano questa tendenza con il 32% dei passeggeri che prova ansia per la cancellazione del volo al momento della prenotazione. Quasi 2 intervistati su 10, inoltre, hanno espresso preoccupazioni per la congestione dell’aeroporto e le elevate tariffe aeree.

Questi timori, secondo Sita, sono frutto delle esperienze passate dei passeggeri, dato che il 56% degli intervistati ha dichiarato di aver subito ritardi o cancellazioni e il 48% lunghe code in aeroporto.

Eppure i viaggiatori intendono volare più che mai. In media, i passeggeri prevedono di prendere 4,7 voli quest’anno rispetto ai 4,2 del 2019. Questo dato è stato determinato soprattutto dai frequent flyer. Coloro che prevedono di prendere più di 10 voli nel 2023 sono passati dal 6% dei passeggeri nel 2019 al 10% di quest’anno.

Per Sergio Colella, presidente Europa di Sita, «alla luce di alcune sfide che gli aeroporti e le compagnie aeree hanno incontrato con la congestione nell’ultimo anno, è incoraggiante per il nostro settore che i passeggeri vogliano continuare a viaggiare e desiderino farlo meglio. Senza dubbio, l’esperienza complessiva del viaggio aereo è e resta un elemento essenziale nel processo decisionale di chi pianifica uno spostamento. Con i passeggeri che manifestano chiaramente l’intenzione di viaggiare con più frequenza quest’anno e l’estate di fronte a noi, il settore del trasporto aereo è fortemente mobilizzato per garantire operazioni regolari ed un’esperienza di viaggio fluida per i passeggeri, ad esempio con una maggiore automazione».

Colella ha sottolineato che una precedente ricerca di Sita indicava che i ceo di aeroporti e compagnie aeree stavano prendendo sul serio la questione, spingendo sulla digital transformation. Si prevedeva, infatti, che la spesa It del settore continuasse a crescere costantemente di anno in anno dal 2020 per sostenere la digitalizzazione e l’automazione.

L’anno scorso, la spesa It di compagnie aeree e aeroporti è salita rispettivamente a 37miliardi e 6,8 miliardi di dollari.

Per il Passenger IT Insights 2023, che sarà pubblicato nella versione completa il prossimo 5 settembre 2023, Sita ha intervistato oltre 6.000 passeggeri in 27 Paesi ad aprile di quest’anno.