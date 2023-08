Se il passeggero è “indisciplinato”: la campagna Fly Right dell’Easa

Il diritto di viaggiare non fa rima con la libertà di comportarsi come si vuole a bordo degli aerei. Con questo spirito – e seguendo l’allarmante crescita di casi di passeggeri che creano disagi a bordo degli aerei per comportamenti scorretti – l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) ha avviato la campagna “Fly Right”.

Il progetto mira a promuovere un comportamento appropriato e conforme dei passeggeri a bordo ed è supportato da numerose compagnie aeree nel mondo (tra queste anche Wizz Air).

I casi più comuni di passeggeri indisciplinati comprendono un’ampia gamma di comportamenti scorretti, come il mancato rispetto delle istruzioni dell’equipaggio, il consumo eccessivo di alcolici, gli alterchi verbali e persino quelli fisici.

L’Easa – oltre a stilare un vero e proprio vademecum – raccomanda a tutti i player dell’aviazione e ai governi una serie di misure:

una legislazione più severa, la formazione dell’equipaggio e del personale, sistemi di segnalazione e comunicazioni efficaci, il potenziamento delle misure di sicurezza e una maggiore educazione dei passeggeri.

Il materiale, disponibile sul sito web della Comunità delle operazioni aeree dell’Easa, serve come linea guida generale per aiutare tutti i viaggiatori a godersi un viaggio piacevole e rilassato.

L’obiettivo principale della campagna “Fly Right” è quello di sensibilizzare i passeggeri su questo tema, sottolineando tre punti chiave (come riportato dallo statement di Wizz Air):

• Pronti per il volo: consigli per un viaggio tranquillo e senza stress, come ad esempio preparare le valigie in modo intelligente e secondo le regole della compagnia aerea, informarsi bene, arrivare in anticipo all’aeroporto, ma anche rimanere idratati, ecc.

• Siate gentili: si sottolinea l’importanza di essere gentili con il personale e i compagni di viaggio, di avere pazienza e di mantenere la calma, di seguire le istruzioni dell’equipaggio e di aiutare il prossimo.

• Non litigare: non sono tollerati atteggiamenti che possono recare disturbo; ai passeggeri viene ricordata l’importanza di un comportamento responsabile e razionale a bordo, per evitare possibili conseguenze di una condotta non conforme alle regole.

John Franklin, responsabile dell’Easa per la promozione della sicurezza (e responsabile della campagna Fly Right) ha dichiarato: «Negli ultimi tre anni, l’industria aeronautica europea ha registrato un aumento nel numero e nella gravità di episodi legati a passeggeri indisciplinati. Per questo motivo l’Easa ha lanciato quest’estate la campagna Fly Right Invitiamo le autorità nazionali, le compagnie aeree e gli aeroporti a collaborare e a comunicare chiaramente con i passeggeri: è importante ridurre al minimo i rischi per il pubblico in viaggio e per i membri dell’equipaggio».

«La campagna Fly Right è un’occasione per aumentare la sicurezza in tutto il settore dell’aviazione. Sono lieto che Wizz Air, in quanto compagnia aerea responsabile, faccia parte di questa iniziativa. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è per noi un’assoluta priorità», ha sottolineato Miklós Bódai, responsabile della sicurezza di Wizz Air.