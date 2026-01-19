Se Macron cancella il debito di Air France

Il governo francese vuole ridurre il debito di Air France-Klm, cancellando una parte dei passivi risalenti alla crisi del Covid-19. Un emendamento alla legge di bilancio 2026 – attualmente in discussione in Parlamento – prevede la possibilità di «rinunciare a tutti o parte dei crediti vantati nei confronti di Air France-Klm o Air France (…) fino a un importo massimo di 727,8 milioni di euro».

Questa misura, però, potrebbe «suscitare un po’ d’irritazione» tra i parlamentari, secondo la stampa francese, che parla di un «periodo di austerità di bilancio». Secondo il ministero dell’economia e delle finanze, questa misura «fa parte dell’attuazione di una decisione della commissione europea, che autorizza lo Stato a risarcire Air France per i danni subiti durante la crisi del Covid-19».

AIR FRANCE: «NESSUN IMPATTO»

Air France-Klm, come l’intero settore aereo mondiale, è stata duramente colpita dai lockdown e dalle chiusure delle frontiere attuati dai governi per cercare di contenere la diffusione del virus, perdendo oltre 10 miliardi di euro in due anni. La compagnia franco-olandese è stata ricapitalizzata due volte, con il governo francese che ha raddoppiato la sua partecipazione al 28% e ha fornito aiuti diretti, che sono stati poi rimborsati. Parallelamente, Bruxelles ha autorizzato il governo francese, nel 2023, a risarcire Air France-Klm per le perdite legate alle conseguenze della pandemia.

Il gruppo ha sottolineato che «l’emendamento presentato, su iniziativa del governo, nell’ambito della legge di bilancio 2026, darebbe al governo francese la possibilità di pagare parte del risarcimento approvato dalla commissione europea nel 2023». «Air France-Klm non prevede alcun impatto sulla sua traiettoria finanziaria, qualora il governo francese esercitasse questa opzione», ha aggiunto il gruppo.

DEBITO DI 7,8 MILIARDI DI EURO

Il destino di questa misura rimane legato a quello della legge finanziaria, che, per entrare in vigore, deve essere approvata da entrambe le Camere del Parlamento o, potenzialmente, tramite l’articolo 49.3, se il governo decidesse di porre la fiducia sul provvedimento. Air France-Klm, tornata in utile nel 2022, presentava un debito netto di 7,8 miliardi di euro alla fine del settembre 2025, un livello in linea con i suoi obiettivi.

Per il presidente francese Emmanuel Macron la compagnia di bandiera non è certo il primo pensiero in questa complessa fase geopolitica, ma il suo stato di salute è certamente un fattore importante per l’immagine del Paese all’estero e in generale per la stabilità economica della Francia.