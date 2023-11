Sekurest-Floa, patto per il “buy now pay later” in agenzia di viaggi

La nuova piattaforma fintech per gli operatori del turismo Sekurest sigla una partnership con Floa, società al 100% del gruppo Bnp Paribas e leader in Francia del segmento buy now pay later. L’accordo era stato anticipato da Carlo Schiavon a L’Agenzia di Viaggi Magazine a Rimini lo scorso ottobre e punta a innovare e digitalizzare pagamenti e soluzioni nelle agenzie di viaggi.

Floa, che ha debuttato in Italia a inizio 2023, sarà integrato nella piattaforma come unico metodo di pagamento buy now pay later per consentire ad agenzie e operatori del settore del turismo, attivi su Sekurest, di concedere ai propri clienti una dilazione istantanea fino a quattro rate su viaggi e soggiorni a condizioni agevolate e con garanzia da frodi e impagati

«Le soluzioni di pagamento buy now pay later in ambito travel sono diventate sempre più richieste negli ultimi anni, soprattutto dai consumatori italiani per far fronte all’inflazione. Per questo motivo abbiamo scelto di affidarci a Floa che mette a disposizione la sua user experience innovativa per il canale fisico delle agenzie e per l’online, con garanzia da frodi e impagati – commenta Carlo Schiavon, ceo e cofounder di Sekurest – Il nostro progetto nasce con l’obiettivo di fornire una soluzione affidabile, semplice e sicura per proteggere i viaggiatori e tutti gli operatori della filiera, ma che in futuro potrà essere applicato anche ad altri settori e altri Paesi».

Sekurest nasce da un’idea imprenditoriale di Carlo Schiavon, manager con esperienza ultraquarantennale nel settore travel, realizzata grazie al sostegno di partner d’eccellenza per garantire la più alta qualità dei servizi a tutti gli attori della filiera in ogni fase del processo di acquisto e di effettuazione del viaggio.

«Da uno studio condotto con Kantar nel 2022 è emerso come i viaggi siano la terza categoria di prodotti maggiormente acquistati con le soluzioni buy now pay later (circa il 35% degli utenti le ha utilizzate per acquistare viaggi). Quella del travel è, inoltre, la terza categoria più richiesta per i pagamenti dilazionati dopo hi-tech e prodotti per la casa – commenta Andrea Boschi, country manager di Floa per l’Italia – Siamo orgogliosi di offrire le nostre soluzioni innovative, sicure e sostenibili per il cliente finale, a un partner come Sekurest con cui condividiamo una vision di respiro internazionale. Nel mercato italiano il buy now pay later è principalmente proposto attraverso app per lo shopping, mentre Floa introduce un approccio nuovo e innovativo offrendo una customer journey più semplice e soluzioni che meglio si adattano alle esigenze di agenzie di viaggio e operatori del settore del turismo».