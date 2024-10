Sekurest Pay, arriva la rivoluzione dei pagamenti nel turismo

La soluzione completa per la gestione degli incassi. Sekurest Services, la piattaforma innovativa che offre servizi finanziari dedicati al settore turistico, ha presentatato in anteprima a Ttg Travel Experience (Pad A3 – stand 293) Sekurest Pay, lanciato con il partner Tppay, dopo aver completato l’iter con la Banca d’Italia per dare il via alla propria operatività. La nuova applicazione offre alle agenzie di viaggi una vasta gamma di modalità di incasso, dai tradizionali sistemi come i bonifici irrevocabili e le carte di pagamento alle soluzioni più moderne come il Buy Now Pay Later e il finanziamento.

Grazie a Sekurest Pay le adv possono offrire ai clienti un’esperienza di pagamento personalizzata e flessibile, aumentando la soddisfazione e fidelizzando la clientela. La piattaforma, frutto di una stretta collaborazione con partner come Floa, Findomestic, Banca Sella e Tppay, garantisce la massima sicurezza e affidabilità delle transazioni.

«Siamo entusiasti di presentare al mercato Sekurest Pay, il risultato di mesi di intenso lavoro e di una visione chiara: semplificare la gestione dei pagamenti per gli operatori turistici e offrire ai viaggiatori una maggiore libertà di scelta – ha spiegato Carlo Schiavon, chairman and chief executive officer – Con questa nuova soluzione, le agenzie di viaggi possono concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: offrire esperienze di viaggio indimenticabili».

Ecco in sintesi i vantaggi di Sekurest Pay:

– flessibilità: un’ampia gamma di modalità di pagamento per soddisfare le esigenze di ogni cliente;

– multicanalità: un’unica applicazione valida per tutti i canali fisici e da remoto;

– semplicità: una piattaforma intuitiva e facile da utilizzare;

– sicurezza: transazioni protette e conformi alle normative vigenti;

– convenienza: condizioni tariffarie competitive, incentivi e cashback per ottimizzare i risultati.



