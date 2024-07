Sempre più Thailandia: Ita lancia il volo diretto Roma-Bangkok

Doppietta in un solo giorno. Dopo la partenza, dopo quattro anni di stop, del volo Thai Airways da Milano Malpensa a Bangkok, scende in campo anche Ita Airways. La compagnia italiana, a un passo dall’ingresso in società dei tedeschi di Lufthansa, ha annunciato l’avvio dal prossimo 16 novembre del nuovo collegamento diretto fra Roma Fiumicino e Bangkok con cinque frequenze settimanali. Si tratta del primo volo Ita tra Italia e Thailandia, che, insieme alla rotta Fiumicino-Dubai, attiva dal 27 ottobre, che rappresenta una delle principali novità della stagione invernale 2024/2025.

Il volo, già in vendita su tutti i canali della compagnia, sarà operato con Airbus A330neo con il seguente orario: partenza da Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle ore 15.15 con arrivo a Bangkok alle 7.40 ora locale; partenza da Bangkok il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica alle 12.15 (ora locale) con arrivo a Roma alle 19.15.

«Questo nuovo collegamento rappresenta un importante passo in avanti nella nostra strategia di sviluppo, aprendo ai clienti le porte della Thailandia, un mercato strategico sia per il leisure che per il business – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – Bangkok da sempre è una delle capitali mondiali del turismo, oltre che un importante hub che permette, grazie ai voli in connessione con le numerose isole thailandesi, di proseguire per destinazioni paradisiache fra le più famose al mondo. Allo stesso tempo rappresenta una meta fondamentale per il traffico d’affari fra i due Paesi, settore in costante crescita. Il nuovo volo diretto conferma, inoltre, la centralità dello sviluppo del network intercontinentale nelle strategie commerciali della compagnia».

«La Thailandia è uno dei mercati target nel Sud-est Asiatico per Roma e poter contare su questo nuovo collegamento diretto di Ita è motivo di grande soddisfazione – ha commentato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – La nuova rotta per Bangkok sarà un’ottima opzione sia per chi viaggia per motivi di business che per i tanti turisti, rappresentando un sicuro stimolo alla crescita dei flussi di traffico e delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi».