Settemari, l’estate riparte nel segno della Sicilia

Riparte da Italia, Egitto, Cipro, Grecia, Maldive e Turchia l’estate di Settemari. Due le strutture di punta nel nostro Paese: il Settemari Club Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice, soluzione ideale per le famiglie e con animazione italiana e Mini Club, e il Settemari Balance Club Mursia Resort & Spa di Pantelleria, luogo ideale in cui ritrovare l’equilibrio grazie alle attività soft fitness e alla guida del maestro del benessere.

Ai due club si affiancano i Settemari Style in Grecia, Turchia, Egitto, Cipro e Maldive: strutture selezionate che si sono distinte per la qualità dei servizi, la posizione e l’attenzione al cliente: sono collocate in punti strategici nelle località più ricercate e direttamente sul mare.

«L’estate di Settemari punta a mantenere il prodotto “classico” per i clienti affezionati e al tempo stesso a diversificare l’offerta, con i SettemariStyle e i tour, per raggiungere un target di clientela che oltre ai club, chiede con crescente interesse maggiore flessibilità e una più ampia varietà di proposte per la sua vacanza» sottolinea il direttore commerciale, Leonardo Rosatelli.

A maggio previsti Road Show nel nord Italia per incontrare le agenzie, raccontare le novità di prodotto e presentare il nuovo general manager di Amo il Mondo, Luigi Giussani.