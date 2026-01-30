Seychelles, 400mila arrivi: Italia quarto mercato

L’arcipelago delle Seychelles archivia il 2025 con risultati estremamente positivi e inaugura il 2026 all’insegna di un ulteriore slancio, confermandosi tra le destinazioni long haul più desiderate dai viaggiatori europei con l’Italia protagonista assoluta tra i mercati chiave.

Al 31 dicembre 2025, gli arrivi complessivi alle Seychelles hanno raggiunto quota 398.841 visitatori, segnando un +13% rispetto al 2024.

L’Europa si conferma il principale bacino di riferimento per la destinazione, rappresentando il 70% degli arrivi totali (in lieve riequilibrio rispetto al 73% del 2024), a dimostrazione di una domanda sempre più diversificata a livello globale. Nel panorama europeo, l’Italia consolida il suo ruolo strategico, posizionandosi al 4° posto tra i mercati internazionali con 22.524 arrivi e una crescita del +18% rispetto al 2024, la più alta tra i principali mercati europei: la Germania registra 55.498 arrivi (-3%), la Francia 41.407 arrivi (-1%), la Russia 37.595 arrivi (+7%), l’Italia 22.524 arrivi (+18%).

Il trend positivo prosegue anche nel nuovo anno: al 18 gennaio 2026, gli arrivi dall’Italia hanno già raggiunto quota 789 visitatori, registrando un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025, un segnale chiaro della continuità della domanda e dell’ottimo posizionamento della destinazione sul mercato italiano anche in bassa stagione. Accanto all’Europa (70%), il 2025 ha visto una crescente rilevanza degli altri mercati internazionali: Asia 18%, Africa 7%, Americhe 5%, un equilibrio che rafforza la resilienza della destinazione e la sua attrattività su scala mondiale.

«I numeri di fine 2025 e l’ottimo avvio del 2026 confermano la forza del mercato italiano per le Seychelles – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia – La crescita a doppia cifra è il risultato di un lavoro costante sul territorio, di una strategia mirata e della capacità della destinazione di intercettare i desideri dei viaggiatori italiani, sempre più orientati verso esperienze autentiche, natura incontaminata e un’ospitalità di eccellenza. Guardiamo al 2026 con grande ottimismo e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questi risultati».