Seychelles, già superati i 18mila arrivi dall’Italia

Stagione decisamente confortante per il turismo delle Seychelles che hanno chiuso l’anno con 327mila visitatori internazionali, pari a un +5% di arrivi e tra i mercati esteri spicca la perfomance di quello italiano con un +7%, superando la quota di 18mila ingressi, senza considerare ancora il picco di arrivi che ci sarà per le festività natalizie e soprattutto per il Capodanno. Questi dati posizionano l’Italia come quarto mercato di riferimento per le Seychelles, seguendo da vicino Germania, Francia e Russia.

«La costante crescita del numero di visitatori italiani alle Seychelles – ha commentato Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia – Rappresenta per noi un motivo di profonda soddisfazione. L’entusiasmo e l’interesse dimostrato dagli italiani verso le Seychelles come una delle loro destinazioni predilette sono testimonianza della bellezza senza tempo delle nostre isole. Siamo grati per l’affetto e l’apprezzamento dei viaggiatori italiani nei confronti del nostro arcipelago e continueremo a lavorare con impegno per offrire loro esperienze indimenticabili all’insegna della natura incontaminata e dell’ospitalità calorosa che caratterizzano le Seychelles».

A fronte di questi buoni risultati, il ministero del Turismo delle Seychelles si vuole impegnare a migliorare costantemente l’esperienza dei visitatori, offrendo servizi di alta qualità e preservando l’ecosistema unico che rende la destinazione irrinunciabile per i viaggiatori di tutto il mondo. Come arcipelago di straordinaria bellezza naturale, hanno adottato un approccio pionieristico per preservare e proteggere il proprio ecosistema attraverso iniziative innovative e politiche attente, sono un esempio di impegno verso la sostenibilità.

In particolare il governo delle Seychelles, in collaborazione con le comunità locali e gli operatori turistici, ha adottato strategie volte alla conservazione delle specie endemiche, alla tutela delle aree marine e alla promozione del turismo responsabile. Iniziative come la creazione di aree marine protette, l’uso responsabile delle risorse naturali e l’adozione di politiche per ridurre l’impatto ambientale dimostrano l’incessante impegno delle Seychelles verso la sostenibilità. E riguardo al turismo organizzato, Di Gianvito ha espresso la sua piena gratitudine a tutti i player italiani del settore per il loro continuo lavoro che ha consentito di garantire che la destinazione rimanesse una delle migliori scelte per i visitatori italiani.