Seychelles, oltre 14.000 arrivi dall’Italia nel 2023

Crescono gli italiani in viaggio alle Seychelles. Nei primi 9 mesi del 2023 registrati oltre 14.000 arrivi dal nostro Paese, segnando un aumento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come riporta Tourism Seychelles.

«A fine agosto il mercato italiano ha consolidato la quarta posizione dopo Germania, Francia e Russia in termini di arrivi nel 2023. Contiamo di chiudere il 2023 con un incremento a doppia cifra; settembre e ottobre sono mesi di grandi arrivi a Seychelles, anche grazie ai viaggi di nozze. A livello globale, ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, altri che corrono velocemente, come per esempio la Germania e la Russia, e registriamo un incremento del 5% rispetto al 2022, dato aggiornato a fine agosto 2023», dichiara Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia.

Le Seychelles stanno assistendo a una crescita degli arrivi da mercati chiave come Germania e Russia, con stabilità negli altri: in particolare si segnalano la Germania con 33.000 arrivi, la Francia con 31.000 arrivi, la Russia con 27.000 presenze e il Regno Uniito con 12.000 arrivi. Per mantenere questa crescita positiva e continuare a promuovere la destinazione in modo efficace, è previsto il lancio di un nuovo programma di formazione in lingua italiana a fine 2023, con l’obiettivo di migliorare la preparazione degli operatori italiani.

L’Ente continuerà inoltre a collaborare costantemente con i tour operator per progetti di formazione dedicati. Altra iniziativa in programma a breve termine sarà il fam trip per gli agenti di viaggi in collaborazione con Turkish Airlines, in partenza a fine novembre 2023.

Per il 2024 il focus sarà su cultura e tradizioni dell’arcipelago: «Invitiamo i viaggiatori a entrare a contatto con la cultura creola delle Seychelles attraverso le tradizioni, la storia, l’arte, la gastronomia. Il viaggio ideale a Seychelles è visitare più di un’isola e differenziare il tipo di alloggio. La destinazione offre hotel e resort di grande eleganza e lusso. Ma una vera esperienza creola, più autentica, si può vivere soprattutto a La Digue in guest house. Il mio suggerimento è pernottare almeno una notte in questa isola, invece che visitarla come escursione dalla mattina alla sera. Numerose guest houses consentono di vivere una vacanza “like a local», spiega ancora Danielle Di Gianvito.