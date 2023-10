Seychelles oltre il mare. L’ente: “Puntiamo su trekking, green e viaggi avventura”

Gardaland, arriva la nuova attrazione dedicata ai nativi d’America Chi nei prossimi giorni passeggerà tra i viali di Gardaland, magari visitando il parco in occasione degli allestimenti ed eventi in programma per Magic Halloween tra zucche e fantasmi, potrà... The post Gardaland, arriva la nuova attrazione dedicata ai nativi d’America first appeared on ViaggiOff.

Dog hospitality, un manuale per accogliere gli amici a quattro zampe Quanto le strutture ricettive italiane sono davvero preparate ad accogliere gli amici a quattro zampe? Sono nate startup dedicate ai viaggiatori che cercano servizi per il proprio pet, e ora... The post Dog hospitality, un manuale per accogliere gli amici a quattro zampe first appeared on ViaggiOff.

Autunno, tempo di castagnaccio: la ricetta tipica toscana C’era un tempo in cui le castagne venivano chiamate il “pane dei poveri”. Crescendo, spontaneamente e in grandi quantità, sugli alberi, erano il pasto per eccellenza dei bisognosi. Ogni, a... The post Autunno, tempo di castagnaccio: la ricetta tipica toscana first appeared on ViaggiOff.