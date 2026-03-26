Seychelles, Willemin: «Così rafforziamo i voli dall’Italia»

Tempestiva mossa delle Seychelles in Europa e in particolare sull’Italia: dal 28 marzo fino alla fine di aprile Air Seychelles effettuerà un operativo di 10 voli diretti dall’Italia. Per supportare al meglio questa operazione Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles, Charles Johnson, chief commercial officer, e Franchesca Vital, sales & marketing manager di Air Seychelles, insieme a Piercarla Lai, sales & marketing manager, e Valeria Tienghi, country manager del nuovo gsa italiano Tal Avion Group, hanno incontrato a Roma tour operator e stampa di settore per illustrare le strategie e le novità dedicate a rafforzare la connettività tra le Seychelles e il mercato italiano, considerando le problematiche legate alla guerra in Medio Oriente.

L’incontro romano è stata anche un’occasione unica per approfondire le opportunità turistiche dell’arcipelago: una destinazione che, come ha sottolineato Bernadette Willemin, «per una clientela alla ricerca di esperienze come quella italiana, è multitasking, con tante attrazioni oltre al soggiorno mare. Dal birdwatching alla gastronomia, dalle attività trekking allo snorkeling, l’arcipelago può rappresentare la scelta ideale per tutti i target di viaggiatori. C’è poi il plus di condizioni climatiche ottimali in gran parte dell’anno. Così come, dal punto di vista delle sistemazioni, il nostro Paese dispone di soluzioni per tutti i budget dei viaggiatori, fino alle location di lusso».

Willemin ha poi evidenziato come l’Italia, con una crescita di volumi di traffico che lo scorso anno si è attestata sugli oltre 22.500 arrivi pari a un +18%, rappresenta il quarto mercato europeo per importanza. Da qui la decisione di lanciare questo “test” insieme ad Air Seychelles, che da anni opera come aerolinea regionale interna.

Il nuovo collegamento aereo diretto tra Roma Fiumicino e l’aeroporto di Mahé alle Seychelles, sarà operativo a partire dal 28 marzo e, come ha spiegato Charles Johnson, «sono programmati due voli settimanali, mercoledì e sabato, su aeromobili Airbus A320neo, con breve sosta tecnica a Hurghada».

La partenza da Roma è prevista nel tardo pomeriggio (ore 18:50), con arrivo alle 7:15 e il rientro è schedulato con partenza da Mahé alle 8:30 e arrivo alle 17:30. «C’è stato subito un forte interesse dei tour operator italiani – ha proseguito – Perché anche per loro si apre l’opportunità di riprogrammare alcune offerte outgoing che possono compensare lo stallo in alcune destinazioni penalizzate dall’attuale conflitto».

Dunque l’Italia ricopre un ruolo strategico nel turismo verso le Seychelles, e questo test che offre ai viaggiatori un accesso affidabile, comodo e immediato all’arcipelago, può rafforzare il suo appeal tra gli italiani. «Con il nuovo collegamento diretto da Roma e l’estensione dei voli da Parigi – ha poi concluso Willemin – stiamo di fatto aprendo nuovi orizzonti per i viaggiatori italiani ed europei. Air Seychelles e Tourism Seychelles intendono lavorare fianco a fianco per rendere l’arcipelago ancora più accessibile, rafforzando la sua presenza nei principali mercati internazionali in risposta alle restrizioni e ai cambiamenti dello spazio aereo dovuti al conflitto nel Golfo. Per questo motivo abbiamo in cantiere webinar e fam trip per rafforzare la promozione e abbiamo già confermato la nostra presenza alla prossima edizione del Ttg Travel Experience di Rimini a metà ottobre».

Inoltre Air Seychelles ha confermato il prolungamento fino al 31 maggio dei collegamenti diretti da Parigi Charles de Gaulle, offrendo maggiore flessibilità e connettività per i viaggiatori europei.