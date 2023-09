Seychelles, workshop per le agenzie di viaggi il 18 settembre a Roma

Le Città del Miele: il calendario delle sagre autunnali dell’oro giallo Feste, sagre, degustazioni, laboratori e percorsi: il rientro dalle vacanze si fa dolce con una gita fuori porta alla scoperta de Le Città del Miele, l’associazione che ha in serbo... The post Le Città del Miele: il calendario delle sagre autunnali dell’oro giallo first appeared on ViaggiOff.

Irlanda selvaggia on the road: la nuova impresa in bici di Pietro Franzese Irlanda tutta da scoprire sulle due ruote nella nuova impresa di Pietro Franzese, tra i cicloturisti più seguiti d’Italia, che è appena partito per un viaggio on the road che... The post Irlanda selvaggia on the road: la nuova impresa in bici di Pietro Franzese first appeared on ViaggiOff.

Autunno in Istria: la ricetta della “maneštra”, variante del minestrone Tartufi, castagne, prosciutto maturato al vento di bora e la tipica maneštra. Sono alcune delle prelibatezze che affollano in autunno le tavole delle konoba, le taverne istriane a conduzione familiare.... The post Autunno in Istria: la ricetta della “maneštra”, variante del minestrone first appeared on ViaggiOff.