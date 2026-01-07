Sharm, Neos e easyJet rimpatriano i 600 italiani bloccati

È quasi del tutto completata l’operazione-rientro per i 600 italiani in vacanza a Sharm el-Sheikh e un ristretto gruppo di viaggiatori – sempre nostri connazionali – nello Yemen, rimasti bloccati per il blackout aereo in Grecia provocato da un guasto tecnico nelle comunicazioni radar, che si è risolto solo nella serata di ieri 6 gennaio.

Per i turisti bloccati in Egitto, a Sharm, si è attivata prontamente la Farnesina che ha provveduto a organizzare, in collaborazione con le compagnie aeree Neos e easyJet, voli speciali per la loro riprotezione.

Nella notte del 5 gennaio e nella successiva notte dell’Epifania, infatti, Neos – parte del Gruppo Alpitour – ha effettuato due voli straordinari dall’aeroporto di Sharm El-Sheikh diretti a Milano Malpensa, mentre easyJet ha fatto rientrare altri 40 italiani su altri voli già programmati con transito a Londra.

Nella nota della Farnesina è stato poi sottolineato che “la situazione si è complicata perché tutti i voli erano pieni e non è stato così semplice trovare dei posti liberi per far partire nell’immediato i turisti e riportarli a Milano. Tutti i settori di competenza si sono però mossi per cercare di rimpatriare i viaggiatori, attraverso tre voli speciali”.

L’Ambasciata d’Italia al Cairo, in stretto raccordo con la Farnesina, continua comunque a prestare assistenza consolare ai pochi turisti italiani in attesa di rientro, che dovrebbero essere riprotetti entro oggi 7 gennaio.

Differente la vicenda degli 80 italiani bloccati a Socotra, l’isola nell’Oceano Indiano appartenente allo Yemen. In una nota la Farnesina precisa che “la compagnia aerea di bandiera yemenita ha accettato di predisporre un volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per risolvere il blocco dei voli che si era verificato nell’isola di Socotra”.